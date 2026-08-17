Ровно 85 лет назад на Гомельщине был создан знаменитый партизанский отряд «Большевик»

Ровно 85 лет назад, 17 августа 1941 года, на Гомельщине был создан партизанский отряд «Большевик» – одно из самых известных соединений народных мстителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы Великой Отечественной войны бойцы проводили диверсии на железных дорогах и автомагистралях, взаимодействовали с подпольем, распространяли агитационные материалы. Их действия внесли значимый вклад в освобождение Родины от немецко‑фашистских захватчиков. В день образования отряда в мемориальном комплексе «Партизанская криничка» под Гомелем пройдут торжественный митинг и военно‑историческая реконструкция. На месте основания соединения будут организованы тематические выставки, интерактивные площадки и традиционное угощение солдатской кашей.