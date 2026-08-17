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В Беларуси намолочено более 8,2 млн тонн зерна с учетом рапса

17 августа 2026 07:44
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Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. Белорусские аграрии выполняют жесткое требование Президента – убрать все в срок и без потерь. При этом задача – собрать урожай не ниже прошлогоднего. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси намолочено 8 миллионов 215 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Это почти на полтора миллиона тонн больше, чем ровно год назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено более 8,2 млн тонн зерна с учетом рапса-2

В региональном разрезе в лидерах Минская область, где уже собрано свыше 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна. На Гродненщине – 1 миллион 639 тысяч тонн. В Брестском регионе – 1 миллион 632 тысячи тонн. Аграрии Гомельщины уже превысили планку в 1 миллион тонн. А в Витебской и Могилевской областях приближаются к этой отметке.

Параллельно в хозяйствах идет работа по заготовке кормов и подготовке почвы к озимому севу.

# Уборочная кампания

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