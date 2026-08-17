В БГУ пройдет ЦЭ для выпускников, пропустивших основные и резервные дни

Основной этап вступительной кампании в Беларуси официально завершился. Однако сегодня, 17 августа, у выпускников 11‑х классов есть возможность сдать централизованный экзамен. Касается это тех, кто в основные и резервные дни по уважительным причинам не смог пройти ЦЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для проверки знаний станет Белорусский государственный университет. Экзамен смогут сдать учащиеся, которые были зарегистрированы на основные дни, а также те, кто допущен к итоговой аттестации в порядке экстерната. Сегодня напишут ЦЭ по профильным предметам, самый массовый из них – математика. А 19 августа пройдет экзамен по русскому и белорусскому языкам. Начало испытаний – в 11 часов. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и черную ручку. За использование шпаргалок или гаджетов – удаление из аудитории.