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Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

29 сентября 2019 16:40
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Новости мира. У каждого времени – свои герои, в том числе молодые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И времена-то какие непростые бывали. Самый растиражированный пример – холодная война. Саманта Смит и Катя Лычёва. Девочки, наводящие мосты между СССР и США. Вспомните, а кто не знает, посмотрите.

А вот, похоже, претендентка на героиню нашего времени. Юная экологиня Грета Тунберг. На неделе реакции на ее выступление на саммите ООН по климату звучали из каждого утюга.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-1

Вот цитата из интервью девушки: «Я не хочу, чтобы вы надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали тот страх, который чувствую я каждый день». Вам страшно?

«Вы украли мои мечты». Как 16-летняя шведка Грета стала самым известным подростком в мире

Но почему страх совсем не про изменение климата, хотя именно это вроде бы волнует Грету и через ее слова должно волновать и нас? Страх про то, что делают взрослые. Конечно, исключить такую яростную идейность в самой девочке нельзя, даже наоборот – с учетом особенностей ее развития зациклиться можно на чем угодно. Почему бы не на экологии? Но кто подливает масла в огонь?

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-4

Кто помогает Грете путешествовать по международным мероприятиям, вплоть до саммита ООН? Например, прибыть в Нью-Йорк на яхте. Да, без «углеродного следа», но стоимостью в 4 миллиона евро. Сколько вариантов использования этих денег на благо экологии могла бы придумать сама Грета, если бы задалась этим вопросом? С ее-то идейностью. В общем, все это производит впечатление постановки, очень дорогой постановки. Как «Евровидение». Мама Греты знает.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-7

И ведь действительно: детство этой девочки украли. Но это опять-таки никак не связано с изменением климата. Украли взрослые, которые, очень на то похоже, сделали ребенка пешкой в своей игре. В надежде на что? Неужели у нас все настолько плохо, что героиней времени становится Грета Тунберг – подросток с особенностями развития и выбросом лютой безнадежности в массы? Если да, то можно согласиться с Гретой: самое время начать действовать, потому что всё уже давно сказано. Не один раз и не с одной высокой трибуны. Профессионалами своего дела, лидерами стран и мнений. А мы все дружно вот уже который день говорим о Грете.

Этот феномен, безусловно, заслуживает исследования. Что и сделал корреспондент Евгений Поболовец.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-10

Вот оно – то самое выступление. Ещё год назад о ней мало кто знал, сегодня она – самый известный подросток в мире. В 16 лет Грету Тунберг интересуют не мальчики из старших классов, не сериалы про подростков или компьютерные игры. Экология – как повод, спасение планеты – как высшая цель.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-13

Нет, это не речь обездоленной девочки, живущей в трущобах. Она дочь миллионеров: её родители – известные оперная певица и актёр. В 15 лет бросает школу и протестует у парламента Швеции.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-16

Протестует искренне, в этом мало кто сомневается. По последним опросам тема экологии волнует каждого второго школьника в США.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-19

Всеволод Шимов, политолог:
Ушки Сороса за этим явно видны. Весь такого рода публичный активизм не является некой самоорганизацией. Всегда это кто-то организует и есть выгодополучатели.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-22

А дальше, как в шоу-бизнесе 90-х. Молодую перспективную певицу заметил богатый продюсер, и вот ты уже не в дешёвом пабе, а выходишь в финале «Песни года» сразу за Аллой Пугачёвой. Это ведь всё истории оттуда – о маленькой мечте, которая привела ко всемирной славе. Грета ведь очень хотела быть услышанной. Ей удивительным образом вовремя помогли.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-25

Марина Белоус, председатель совета ОО «Экологическая инициатива»:
Грета задаёт вполне простой и понятный вопрос, в нём нет никаких двойных и тройных смыслов, которые пытаются найти. Она задает вопрос: «Товарищи правители, сильные мира сего, когда вы перестанете говорить и начнёте делать?».

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-28

Глобальное потепление – как ядерная война. Этим постоянно всех пугают, но кто может знать наверняка?

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-31

Вот график концентрации углекислого газа в атмосфере за последние 600 миллионов лет. Уровень углекислого газа сейчас находится на аномально низком уровне. Так в чем тогда главная проблема?

Марина Белоус:
Эксперты сами давно разделились на два лагеря. Одни считают, что эти изменения климата являются естественным процессом, который с нашей планетой происходил миллионы лет и происходит сейчас. Другие говорят, что в этих изменениях виноваты сами люди. В 90-х мы учили, что у нас три климатические зоны в нашей стране. Сейчас, если мы посмотрим на современные карты климатических зон Республики Беларусь, у нас их четыре. О чём это говорит? Значит, изменения есть.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-34

Да, изменения есть. Было бы глупо это отрицать. Наоборот, со всевозможных высоких трибун постоянно об этом говорится. Но почему вдруг на авансцену вышла 16-летняя девочка, накричала на весь мир, и весь мир неделю обсуждает: а что это было?

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-37

Но обсуждают ли при этом вопросы экологии? Наверное, да, но гораздо тише, чем могли бы. С учётом глобальности мероприятия, на котором выступила Грета. На секундочку, саммит ООН по климату.

Всеволод Шимов:
Кому это нужно? Во многом это отвлечение общественного внимания от действительно серьёзных мировых проблем, которые существуют. Неделю уже мир обсуждает эту 16-летнюю девочку. Какие интересы могут за этим стоять? Интересы бизнес-структур. Экологическое движение само по себе давно стало бизнесом.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-40

На неделе с кем только не сравнивали Грету: и с Павликом Морозовым, и с Самантой Смит. Но есть другой, не такой известный пример – Северн Сузуки. Она выступила на конференции ООН по экологии. 1992-й год, ей 12 лет. Мать – писательница. У Греты, напомним, певица. Отец – эколог-активист. У Греты тоже.

После выступления в ООН Северн тоже назвали «девочкой, которая заставила замолчать весь мир на 5 минут». Ещё более интересные аналогии всплывают, когда читаешь текст выступления Северн.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-43

Неплохо, да? Чувствуется рука мастера. Просто героя, точнее героиню, сегодня зовут Грета. Чтобы люди верили в эту легенду, сама семья Тунбергов устанавливает дома солнечные батареи, передвигаются на велосипедах и электромобиле. На экофорумы Грета не летает самолётами – они загрязняют атмосферу.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-46

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-48

На сентябрьский климатический саммит в Нью-Йорке приплыла на парусной яхте. Стоимостью в 4 миллиона долларов.

Депутаты из Скандинавии уже успели выдвинуть девушку на Нобелевскую премию мира. Она стала Послом совести и Женщиной года в Швеции. Попала на обложку Time и получила звание одного из самых влиятельных людей 2019 года.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-51

У неё уже появились последователи в Беларуси. Пока без прямых обвинений политиков и по-нашему весьма «памяркоўна». Но за эмоциями, заказ на которые был всегда, не забыть бы про суть проблемы.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-54

Где сегодня Северн Сузуки? Устала? Надоело? И где завтра будет Грета Тунберг? Ведь судя по появлению новой героини, те слова в далёком 92-м ушли в пустоту, не возымели действия. Нужен был новый герой!

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-57

Марина Белоус:
То, о чём говорит Грета, для нас, как в сказке о Голом Короле. Нашёлся мальчик, который просто всем сказал очевидные вещи, которые давно волнуют всех. Слава богу, в Беларуси в меньшей степени. Но есть страны, которые сильно испытывают эти эффекты, не имея чистой воды и пропитания. Это невозможно игнорировать, к этому призывает Грета.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-60

А пока родители других детей в самой Швеции призывают социальные службы обратить внимание на семью Тунберг. С 15 лет Грета предпочитает акции протеста учёбе в школе. Куда смотрят папа и мама? Помимо того, что это нарушение закона об обязательном школьном образовании, по словам девушки, «у неё украли детство».

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?-63

Но кто в этом виноват? Кто не дает ей ходить в школу? Беспокойство за судьбу человечества? Или все же роль в спланированной глобальной пиар-акции? Если так пойдет и дальше, то за детством у неё украдут и юность. А может, и взрослую жизнь. Но это уже вряд ли будет интересно толпе и об этом вряд ли напишут в Time.

# Экология # Марина Белоус # Всеволод Шимов # Фотофакт

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