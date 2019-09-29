Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

Новости мира. У каждого времени – свои герои, в том числе молодые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И времена-то какие непростые бывали. Самый растиражированный пример – холодная война. Саманта Смит и Катя Лычёва. Девочки, наводящие мосты между СССР и США. Вспомните, а кто не знает, посмотрите. А вот, похоже, претендентка на героиню нашего времени. Юная экологиня Грета Тунберг. На неделе реакции на ее выступление на саммите ООН по климату звучали из каждого утюга.

Вот цитата из интервью девушки: «Я не хочу, чтобы вы надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали тот страх, который чувствую я каждый день». Вам страшно? «Вы украли мои мечты». Как 16-летняя шведка Грета стала самым известным подростком в мире Но почему страх совсем не про изменение климата, хотя именно это вроде бы волнует Грету и через ее слова должно волновать и нас? Страх про то, что делают взрослые. Конечно, исключить такую яростную идейность в самой девочке нельзя, даже наоборот – с учетом особенностей ее развития зациклиться можно на чем угодно. Почему бы не на экологии? Но кто подливает масла в огонь?

Кто помогает Грете путешествовать по международным мероприятиям, вплоть до саммита ООН? Например, прибыть в Нью-Йорк на яхте. Да, без «углеродного следа», но стоимостью в 4 миллиона евро. Сколько вариантов использования этих денег на благо экологии могла бы придумать сама Грета, если бы задалась этим вопросом? С ее-то идейностью. В общем, все это производит впечатление постановки, очень дорогой постановки. Как «Евровидение». Мама Греты знает.

И ведь действительно: детство этой девочки украли. Но это опять-таки никак не связано с изменением климата. Украли взрослые, которые, очень на то похоже, сделали ребенка пешкой в своей игре. В надежде на что? Неужели у нас все настолько плохо, что героиней времени становится Грета Тунберг – подросток с особенностями развития и выбросом лютой безнадежности в массы? Если да, то можно согласиться с Гретой: самое время начать действовать, потому что всё уже давно сказано. Не один раз и не с одной высокой трибуны. Профессионалами своего дела, лидерами стран и мнений. А мы все дружно вот уже который день говорим о Грете. Этот феномен, безусловно, заслуживает исследования. Что и сделал корреспондент Евгений Поболовец.

Вот оно – то самое выступление. Ещё год назад о ней мало кто знал, сегодня она – самый известный подросток в мире. В 16 лет Грету Тунберг интересуют не мальчики из старших классов, не сериалы про подростков или компьютерные игры. Экология – как повод, спасение планеты – как высшая цель.

Нет, это не речь обездоленной девочки, живущей в трущобах. Она дочь миллионеров: её родители – известные оперная певица и актёр. В 15 лет бросает школу и протестует у парламента Швеции.

Протестует искренне, в этом мало кто сомневается. По последним опросам тема экологии волнует каждого второго школьника в США.

Всеволод Шимов, политолог:

Ушки Сороса за этим явно видны. Весь такого рода публичный активизм не является некой самоорганизацией. Всегда это кто-то организует и есть выгодополучатели.

А дальше, как в шоу-бизнесе 90-х. Молодую перспективную певицу заметил богатый продюсер, и вот ты уже не в дешёвом пабе, а выходишь в финале «Песни года» сразу за Аллой Пугачёвой. Это ведь всё истории оттуда – о маленькой мечте, которая привела ко всемирной славе. Грета ведь очень хотела быть услышанной. Ей удивительным образом вовремя помогли.

Марина Белоус, председатель совета ОО «Экологическая инициатива»:

Грета задаёт вполне простой и понятный вопрос, в нём нет никаких двойных и тройных смыслов, которые пытаются найти. Она задает вопрос: «Товарищи правители, сильные мира сего, когда вы перестанете говорить и начнёте делать?».

Глобальное потепление – как ядерная война. Этим постоянно всех пугают, но кто может знать наверняка?

Вот график концентрации углекислого газа в атмосфере за последние 600 миллионов лет. Уровень углекислого газа сейчас находится на аномально низком уровне. Так в чем тогда главная проблема? Марина Белоус:

Эксперты сами давно разделились на два лагеря. Одни считают, что эти изменения климата являются естественным процессом, который с нашей планетой происходил миллионы лет и происходит сейчас. Другие говорят, что в этих изменениях виноваты сами люди. В 90-х мы учили, что у нас три климатические зоны в нашей стране. Сейчас, если мы посмотрим на современные карты климатических зон Республики Беларусь, у нас их четыре. О чём это говорит? Значит, изменения есть.

Да, изменения есть. Было бы глупо это отрицать. Наоборот, со всевозможных высоких трибун постоянно об этом говорится. Но почему вдруг на авансцену вышла 16-летняя девочка, накричала на весь мир, и весь мир неделю обсуждает: а что это было?

Но обсуждают ли при этом вопросы экологии? Наверное, да, но гораздо тише, чем могли бы. С учётом глобальности мероприятия, на котором выступила Грета. На секундочку, саммит ООН по климату. Всеволод Шимов:

Кому это нужно? Во многом это отвлечение общественного внимания от действительно серьёзных мировых проблем, которые существуют. Неделю уже мир обсуждает эту 16-летнюю девочку. Какие интересы могут за этим стоять? Интересы бизнес-структур. Экологическое движение само по себе давно стало бизнесом.

На неделе с кем только не сравнивали Грету: и с Павликом Морозовым, и с Самантой Смит. Но есть другой, не такой известный пример – Северн Сузуки. Она выступила на конференции ООН по экологии. 1992-й год, ей 12 лет. Мать – писательница. У Греты, напомним, певица. Отец – эколог-активист. У Греты тоже. После выступления в ООН Северн тоже назвали «девочкой, которая заставила замолчать весь мир на 5 минут». Ещё более интересные аналогии всплывают, когда читаешь текст выступления Северн.

Неплохо, да? Чувствуется рука мастера. Просто героя, точнее героиню, сегодня зовут Грета. Чтобы люди верили в эту легенду, сама семья Тунбергов устанавливает дома солнечные батареи, передвигаются на велосипедах и электромобиле. На экофорумы Грета не летает самолётами – они загрязняют атмосферу.

На сентябрьский климатический саммит в Нью-Йорке приплыла на парусной яхте. Стоимостью в 4 миллиона долларов. Депутаты из Скандинавии уже успели выдвинуть девушку на Нобелевскую премию мира. Она стала Послом совести и Женщиной года в Швеции. Попала на обложку Time и получила звание одного из самых влиятельных людей 2019 года.

У неё уже появились последователи в Беларуси. Пока без прямых обвинений политиков и по-нашему весьма «памяркоўна». Но за эмоциями, заказ на которые был всегда, не забыть бы про суть проблемы.

Где сегодня Северн Сузуки? Устала? Надоело? И где завтра будет Грета Тунберг? Ведь судя по появлению новой героини, те слова в далёком 92-м ушли в пустоту, не возымели действия. Нужен был новый герой!

Марина Белоус:

То, о чём говорит Грета, для нас, как в сказке о Голом Короле. Нашёлся мальчик, который просто всем сказал очевидные вещи, которые давно волнуют всех. Слава богу, в Беларуси в меньшей степени. Но есть страны, которые сильно испытывают эти эффекты, не имея чистой воды и пропитания. Это невозможно игнорировать, к этому призывает Грета.

А пока родители других детей в самой Швеции призывают социальные службы обратить внимание на семью Тунберг. С 15 лет Грета предпочитает акции протеста учёбе в школе. Куда смотрят папа и мама? Помимо того, что это нарушение закона об обязательном школьном образовании, по словам девушки, «у неё украли детство».