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Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

29 сентября 2019 11:43
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Новости Беларуси. 29 сентября в главном православном храме страны состоялась праздничная служба, которая собрала десятки архиереев, сотни священников и тысячи прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви -1

Такая торжественная и масштабная литургия, пожалуй, прошла впервые в истории Белорусского экзархата. Всех не вместил даже главный храм страны.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви -4

У Свято-Духова сбора в специальном шатре разместили алтарь. Это вообще ситуация уникальна. Обычно это священнодействие происходит за закрытыми дверьми, но это особый день.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви -7

Поэтому таинство проходит у всех на виду. В алтаре – только архиереи. Все белорусские епископы и гости из соседних стран. Приветственное слово отправил и Патриарх Кирилл.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви -10

Павел, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:
Мы себя не ассоциируем только с такими современными политическими временными границами, нет. Мы являемся членами Русской православной церкви. А она была крещена в 988 году, так что нам уже второе тысячелетие идет. И дай бог, чтобы мы всегда были едины, жили в мире и согласии.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви -13

29 сентября открылась выставка – летопись Белорусского экзархата. Сначала фотографии черно-белые – затем в цвете. С годами Белорусская православная церковь набирала силу.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви -16

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви -18

Воссоздан Крест Евфросинии Полоцкой. Открыты 35 монастырей. Построены тысячи храмов. Подписаны соглашения о сотрудничестве со светскими властями.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Минский и Заславский Павел # Фотофакт

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