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Оставить память будущим поколениям. В Любанском районе пройдут сотни мероприятий, посвящённых Году исторической памяти

23 февраля 2022 13:48
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Новости Беларуси. Сотни мероприятий, посвященных Году исторической памяти, пройдут в Любанском районе. Это выставки, встречи, интерактивные игры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также работники культуры готовят большой тематический концерт с участием заслуженных народных коллективов.

Оставить память будущим поколениям. В Любанском районе пройдут сотни мероприятий, посвящённых Году исторической памяти-1

Сейчас в районной библиотеке работает выставка, посвященная творчеству Пимена Панченко. В течение года представят литературное наследие и других национальных авторов. В районном музее готовится к открытию экспозиция, которая расскажет о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Продолжают в районе благоустраивать и памятные места. Много запланировано встреч с молодежью.

Оставить память будущим поколениям. В Любанском районе пройдут сотни мероприятий, посвящённых Году исторической памяти-4

Тамара Домашевич, заместитель председателя Любанского райисполкома:
Патриотическое воспитание, коррекция этого воспитания. Разработка туристических маршрутов по Любанщине, поскольку Любанщина это уникальное место, это центр партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Конечно же, работа с людьми, которые еще сегодня помнят о событиях этой войны. Мы должны оставить нашим будущим поколениям ту память, которая есть у нас.

Оставить память будущим поколениям. В Любанском районе пройдут сотни мероприятий, посвящённых Году исторической памяти-7

Также в районе издали книгу, посвященную истории Любанского района. В ней собрали все факты о крае с момента первого упоминания в летописях и до наших дней.

# Год исторической памяти # общество # Тамара Домашевич # Фотофакт

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