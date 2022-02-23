«Сегодняшние школьники – это будущее нашей страны». Военный комиссар Вилейского района встретился со старшеклассниками

Новости Беларуси. Урок мужества. Военный комиссар Вилейского района и воины-интернационалисты встретились со старшеклассниками школы № 1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все вместе вспомнили историю праздника 23 февраля и его ценности. Поговорили о будущем и планах ребят, о долге и значимости Родины, в том числе малой.

Также старшеклассники посетили Музей памяти воинов-интернационалистов на базе вилейского колледжа.

Павел Шпарун, военный комиссар Вилейского района:

Сегодняшние школьники – это будущее нашей страны, поэтому и вопросам военно-патриотического воспитания сегодня необходимо уделять больше внимания. Детям нужно рассказывать о подвигах, героизме их отцов, дедов, прадедов, которые они совершили в годы Великой Отечественной войны и во время Афганской войны.

Иван Усатенко, ученик средней школы № 1:

Больше всего запомнилось сражение в Брестской крепости. Воины доблестно сражались за свою Родину. У меня прадедушка воевал, получил ранение.