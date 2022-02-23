«Сегодняшние школьники – это будущее нашей страны». Военный комиссар Вилейского района встретился со старшеклассниками
Новости Беларуси. Урок мужества. Военный комиссар Вилейского района и воины-интернационалисты встретились со старшеклассниками школы № 1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все вместе вспомнили историю праздника 23 февраля и его ценности. Поговорили о будущем и планах ребят, о долге и значимости Родины, в том числе малой.
Также старшеклассники посетили Музей памяти воинов-интернационалистов на базе вилейского колледжа.
Павел Шпарун, военный комиссар Вилейского района:
Сегодняшние школьники – это будущее нашей страны, поэтому и вопросам военно-патриотического воспитания сегодня необходимо уделять больше внимания. Детям нужно рассказывать о подвигах, героизме их отцов, дедов, прадедов, которые они совершили в годы Великой Отечественной войны и во время Афганской войны.
Иван Усатенко, ученик средней школы № 1:
Больше всего запомнилось сражение в Брестской крепости. Воины доблестно сражались за свою Родину. У меня прадедушка воевал, получил ранение.
На протяжении года ребята выезжают в воинские части в рамках допризывной подготовки. У школьников есть возможность ознакомится с бытом, а также спецоружием, а еще преодолеть полосу препятствий.