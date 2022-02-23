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Кухарев: мы должны сплотиться, чтобы защитить нашу родину, быть достойными продолжателями дела наших отцов и дедов

23 февраля 2022 13:43
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Новости Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Сегодня в разных уголках страны белорусы отдают дань уважения тем, кто в нынешнее время вносит вклад в национальную безопасность государства, и вспоминают ушедших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кухарев: мы должны сплотиться, чтобы защитить нашу родину, быть достойными продолжателями дела наших отцов и дедов-1

В Минске в память о погибших защитниках Отечества сотни красных роз и гвоздик легли к подножию монумента Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур и государственной власти, профсоюзы, общественные, молодежные и ветеранские объединения.

Кухарев: мы должны сплотиться, чтобы защитить нашу родину, быть достойными продолжателями дела наших отцов и дедов-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня, здесь находясь, для каждого жителя нашей страны в святом месте, месте, где Вечный огонь является памятью о миллионах погибших наших соотечественников в годы войны, хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось. Сегодня все мы должны объединиться и сплотиться вокруг того, чтобы защитить нашу родину, чтобы мы действительно были достойными продолжателями дела наших отцов и дедов. Сегодня очень важно, что мы едины, что мы вместе. И наша главная задача – чтобы наша родина была такой же процветающей, обеспечить ее суверенитет и независимость.

Президент: славные ратные традиции продолжает каждый, кто выбирает благородную профессию служить Отечеству.  Подробнее здесь.

# День защитника Отечества # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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