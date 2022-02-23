Кухарев: мы должны сплотиться, чтобы защитить нашу родину, быть достойными продолжателями дела наших отцов и дедов

Новости Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Сегодня в разных уголках страны белорусы отдают дань уважения тем, кто в нынешнее время вносит вклад в национальную безопасность государства, и вспоминают ушедших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в память о погибших защитниках Отечества сотни красных роз и гвоздик легли к подножию монумента Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур и государственной власти, профсоюзы, общественные, молодежные и ветеранские объединения.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня, здесь находясь, для каждого жителя нашей страны в святом месте, месте, где Вечный огонь является памятью о миллионах погибших наших соотечественников в годы войны, хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось. Сегодня все мы должны объединиться и сплотиться вокруг того, чтобы защитить нашу родину, чтобы мы действительно были достойными продолжателями дела наших отцов и дедов. Сегодня очень важно, что мы едины, что мы вместе. И наша главная задача – чтобы наша родина была такой же процветающей, обеспечить ее суверенитет и независимость.