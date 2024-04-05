Пользуются спросом. Сложно ли попасть в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов в Минске?

Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Много ли у нас интернатов для пожилых, пользуются ли они спросом?