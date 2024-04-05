Пользуются спросом. Сложно ли попасть в дом-интернат для пенсионеров и инвалидов в Минске?

Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Много ли у нас интернатов для пожилых, пользуются ли они спросом?
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В городе Минске у нас таких интернатов три, живет там сегодня почти 600 человек. Что касается спроса, он есть. Опять же, попасть туда можно. Оформляется пакет документов через территориальный центр социального обслуживания населения, они передаются уже к нам. Мы распределяем, выписываем путевку на заселение в социальный пансионат.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Ольга, на каких условиях это бывает и какой примерно возраст?
Ольга Василевская:
Возраст у нас – это уже достижение общеустановленного пенсионного возраста. Это может быть при наличии группы инвалидности.
«Подобно кораблекрушению». Почему люди боятся старости – подробнее здесь.