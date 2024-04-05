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«Подобно кораблекрушению». Почему люди боятся старости?

05 апреля 2024 14:52
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Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Для многих людей старость – это подобно кораблекрушению, какая-то неизбежность. Лучше это пройдет стороной, чтобы я это не видел. Как вы считаете, откуда этот страх перед старостью и проблемами, которые могут быть в виде старых людей рядышком с тобой?

«Подобно кораблекрушению». Почему люди боятся старости?-1

Игорь Аксюта, певец:
Все пожилые люди изначально себя готовят к старости. Изначально копят деньги на старость, похороны.

Юрий Святокум:
На черный день?

Игорь Аксюта:
На черный день. У них в сознании, что они ни на кого не рассчитывают, только на себя. Уже дело детей, которые будут их поддерживать, за ними ухаживать или нет. То есть дело совести детей.

Детские дома и дома престарелых решили объединить. Вот к чему это привело – подробнее здесь.

# Старость # общество # Игорь Аксюта

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