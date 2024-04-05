Детские дома и дома престарелых решили объединить. Вот к чему это привело

Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я не помню, в какой стране предложили в качестве эксперимента объединить детские дома и дома престарелых, потому что маленьким не хватает заботы, а пожилым – заинтересованности и внимания. Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Интересен результат этого эксперимента.

Наталья Халимончик, считает, что только от воспитания зависит, будет ли тихая старость в кругу семьи:

Я знаю результаты. Действительно, старики много знают. У них теряется смысл жизни, когда они попадают в дом престарелых. Наталья Халимончик:

Был хороший, очень положительный результат. Продолжительность жизни стариков стала больше, а дети получили внимание и общение. Они лучше развиваться стали, потому что у них тоже дефицит общения со взрослыми.