Прямой эфир

Детские дома и дома престарелых решили объединить. Вот к чему это привело

05 апреля 2024 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я не помню, в какой стране предложили в качестве эксперимента объединить детские дома и дома престарелых, потому что маленьким не хватает заботы, а пожилым – заинтересованности и внимания.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Интересен результат этого эксперимента.

Детские дома и дома престарелых решили объединить. Вот к чему это привело-1

Наталья Халимончик, считает, что только от воспитания зависит, будет ли тихая старость в кругу семьи:
Я знаю результаты. Действительно, старики много знают. У них теряется смысл жизни, когда они попадают в дом престарелых.

Наталья Халимончик:
Был хороший, очень положительный результат. Продолжительность жизни стариков стала больше, а дети получили внимание и общение. Они лучше развиваться стали, потому что у них тоже дефицит общения со взрослыми.

Детские дома и дома престарелых решили объединить. Вот к чему это привело-4

Наталья Надольская:
Я знаю, что даже самые маленькие детки там буквально прикованы к этим кроваткам для безопасности, потому что смотреть за ними просто некому физически.

Наталья Халимончик:
Да, именно поэтому очень хороший результат получили и стали практиковать, внедрять. Широко распространилось.

Юрий Святокум:
То есть эксперимент перешел уже в практику?

Наталья Халимончик:
Удался.

# Старость # общество # Наталья Надольская # Наталья Халимончик

Другие новости рубрики

Все новости
Участник ВНС: работа начнётся сразу, на следующий день после завершения собрания
05 апреля 2024 14:42

Участник ВНС: работа начнётся сразу, на следующий день после завершения собрания

Где размещают оперативную информацию об изменениях работы транспорта Минска?
05 апреля 2024 14:25

Где размещают оперативную информацию об изменениях работы транспорта Минска?

Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?
05 апреля 2024 14:19

Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?