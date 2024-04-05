Детские дома и дома престарелых решили объединить. Вот к чему это привело
Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я не помню, в какой стране предложили в качестве эксперимента объединить детские дома и дома престарелых, потому что маленьким не хватает заботы, а пожилым – заинтересованности и внимания.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Интересен результат этого эксперимента.
Наталья Халимончик, считает, что только от воспитания зависит, будет ли тихая старость в кругу семьи:
Я знаю результаты. Действительно, старики много знают. У них теряется смысл жизни, когда они попадают в дом престарелых.
Наталья Халимончик:
Был хороший, очень положительный результат. Продолжительность жизни стариков стала больше, а дети получили внимание и общение. Они лучше развиваться стали, потому что у них тоже дефицит общения со взрослыми.
Наталья Надольская:
Я знаю, что даже самые маленькие детки там буквально прикованы к этим кроваткам для безопасности, потому что смотреть за ними просто некому физически.
Наталья Халимончик:
Да, именно поэтому очень хороший результат получили и стали практиковать, внедрять. Широко распространилось.
Юрий Святокум:
То есть эксперимент перешел уже в практику?
Наталья Халимончик:
Удался.