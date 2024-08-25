Поляков: в ближайшее время планируют закупать китайские вакцины против ВПЧ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Поляков.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Для шейки матки сейчас идет работа над тем, чтобы ввести в официальные программы вакцинации вакцину против вируса папилломы человека.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Но у нас эти прививки делают.

Сергей Поляков:

У нас пока делают на платной основе, поскольку доступность самой вакцины не для людей, а даже для государства... Чтобы купить ее, довольно проблематично, поскольку проблема существенная. И тут даже вопрос не в цене, а в доступности, в том, что ее не хватает по всему миру. Но, слава богу, в Китае очень активно этим занимались. Китай создал несколько альтернативных вакцин. И именно китайские вакцины, скорее всего, в ближайшее время будут закупаться. Это очень хорошо во многих направлениях.