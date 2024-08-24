Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?

В тройке лучших мировых математических центров из более чем 250 учреждений общего среднего образования. Витебская гимназия № 2 продолжает демонстрировать лучший результат в олимпиадном движении. Еще одним подтверждением высокого уровня белорусского образования стало недавнее выступление гимназистов северного региона на Международной математической олимпиаде в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В копилке учащихся – 1 золотая и 2 бронзовых медали. В основе успеха выстроенная система математического образования. Подробнее расскажет Александра Ходюкова.

Алгебра, геометрия, теория чисел, комбинаторика. Юным математикам из второй витебской гимназии не до отдыха даже во время летних каникул. Подготовка к новому олимпиадному сезону для каждого из них – личная инициатива. Знают, терять нельзя ни дня. Ведь за большими достижениями стоит исключительно кропотливый труд.

Будущий первокурсник факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Матвей Арещенко не спешит прощаться с родной гимназией. Здесь он продолжает решать сложные задачи, прежде чем окунуться в студенческую жизнь. Итогом такой целеустремленности стала бронзовая медаль на Международной математической олимпиаде в Великобритании.

Матвей Арещенко, выпускник гимназии № 2 Витебска:

Постепенно ты изучаешь новые темы, получаешь новые знания, включая из английской литературы. В итоге этого труда многолетнего и получилось показать такой достойный результат.

О качестве образования говорят цифры: за пять лет вторая витебская гимназия подготовила около 50 победителей республиканской олимпиады по математике и свыше 20 – международной. В прошлом сезоне ее учащиеся принесли в копилку Беларуси 8 медалей. По количеству наград гимназия вошла в тройку лучших математических центров из более чем 250 учреждений общего среднего образования 25 стран мира.

Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:

Эта потрясающая победа является еще одним из подтверждений высочайшего качества белорусского общего среднего образования. Мы в очередной раз подтвердили, что гимназия является образовательным центром мирового уровня. Важную роль играет и выстроенная система математического образования, начиная с начальной школы, создание с пятого класса профильного математического класса и работа по особым программам подготовки.