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Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?

24 августа 2024 18:56
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В тройке лучших мировых математических центров из более чем 250 учреждений общего среднего образования. Витебская гимназия № 2 продолжает демонстрировать лучший результат в олимпиадном движении. Еще одним подтверждением высокого уровня белорусского образования стало недавнее выступление гимназистов северного региона на Международной математической олимпиаде в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В копилке учащихся – 1 золотая и 2 бронзовых медали. В основе успеха выстроенная система математического образования. 

Подробнее расскажет Александра Ходюкова.

Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?-2

Алгебра, геометрия, теория чисел, комбинаторика. Юным математикам из второй витебской гимназии не до отдыха даже во время летних каникул. Подготовка к новому олимпиадному сезону для каждого из них – личная инициатива. Знают, терять нельзя ни дня. Ведь за большими достижениями стоит исключительно кропотливый труд.

Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?-4

Будущий первокурсник факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Матвей Арещенко не спешит прощаться с родной гимназией. Здесь он продолжает решать сложные задачи, прежде чем окунуться в студенческую жизнь. Итогом такой целеустремленности стала бронзовая медаль на Международной математической олимпиаде в Великобритании.

Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?-6

Матвей Арещенко, выпускник гимназии № 2 Витебска:
Постепенно ты изучаешь новые темы, получаешь новые знания, включая из английской литературы. В итоге этого труда многолетнего и получилось показать такой достойный результат.

Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?-8

О качестве образования говорят цифры: за пять лет вторая витебская гимназия подготовила около 50 победителей республиканской олимпиады по математике и свыше 20 – международной. В прошлом сезоне ее учащиеся принесли в копилку Беларуси 8 медалей. По количеству наград гимназия вошла в тройку лучших математических центров из более чем 250 учреждений общего среднего образования 25 стран мира.

Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?-10

Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:
Эта потрясающая победа является еще одним из подтверждений высочайшего качества белорусского общего среднего образования. Мы в очередной раз подтвердили, что гимназия является образовательным центром мирового уровня. Важную роль играет и выстроенная система математического образования, начиная с начальной школы, создание с пятого класса профильного математического класса и работа по особым программам подготовки.

Здесь куются белорусские гении – где готовят школьников для международных олимпиад?-12

Профильному предмету в гимназии уделяют не менее четырех часов в день. Немалую роль в достижении высоких результатов играет и сотрудничество с факультетом математики и прикладной информатики БГУ: от участия в дистанционных факультативах до сборов по подготовке к международным олимпиадам на базе летних лагерей. Но самый весомый вклад в общую победу, считают педагоги, за усердием самих гимназистов.

Подробности в видео.

# Школы Беларуси

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