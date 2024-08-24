Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета

Конкурс на лучший каравай и шествие лидеров жатвы – аграрии Брестской области отмечают «Дожинки»

В условиях, когда можно мирно трудиться, они понимают и выполняют слова и поручения нашего государства. Он говорил так, что мы с людьми в погонах обеспечим мир на этой земле, а наша задача созидать, трудиться, качественно делать ту работу на своих рабочих местах и благодаря этому будет и результат.