Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Начиная с понедельника, антициклон полностью отойдет на северо-восток страны. По его периферии в наш регион начнет поступать теплый воздух, температура поднимется до +28...+32 днем и от +14 до +18 градусов ночью. По предварительным прогнозам, такой показатель сохранится вплоть до 1 сентября. Среди температурных лидеров по-прежнему гомельский регион. Присоединится и Могилев, значительных осадков ждать не стоит.
Подробный прогноз по областям: