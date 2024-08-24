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Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета

24 августа 2024 19:05
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета-2

Начиная с понедельника, антициклон полностью отойдет на северо-восток страны. По его периферии в наш регион начнет поступать теплый воздух, температура поднимется до +28...+32 днем и от +14 до +18 градусов ночью. По предварительным прогнозам, такой показатель сохранится вплоть до 1 сентября. Среди температурных лидеров по-прежнему гомельский регион. Присоединится и Могилев, значительных осадков ждать не стоит.

Подробный прогноз по областям:

Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета-4
Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета-5
Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета-6
Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета-7
Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета-8
Значительных осадков ждать не стоит. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на конец лета-9
# Погода в Беларуси # Ольга Войтенкова

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