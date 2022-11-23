Даже смотрят фильмы на военную тематику. Военно-патриотический клуб «Память» создали в Мяделе

Новости Беларуси. В Мяделе создали военно-патриотический клуб «Память». Его организовали на базе местной гимназии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. После к молодежному проекту присоединились еще три школы района. Сейчас ведется набор кандидатов.

Это ученики Нарочских 1-й и 2-й средних школ, а также Мядельской школы № 2. Ребята занимаются на базе Центра творчества, туризма детей и молодежи. Посещают тир, выставки, принимают участие в спортивных мероприятиях. Также для школьников организовывают кинопросмотр фильмов на военную тематику. Кроме того, каждый из кандидатов ведет активную общественную жизнь.