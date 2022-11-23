Даже смотрят фильмы на военную тематику. Военно-патриотический клуб «Память» создали в Мяделе
Новости Беларуси. В Мяделе создали военно-патриотический клуб «Память». Его организовали на базе местной гимназии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. После к молодежному проекту присоединились еще три школы района. Сейчас ведется набор кандидатов.
Это ученики Нарочских 1-й и 2-й средних школ, а также Мядельской школы № 2. Ребята занимаются на базе Центра творчества, туризма детей и молодежи. Посещают тир, выставки, принимают участие в спортивных мероприятиях. Также для школьников организовывают кинопросмотр фильмов на военную тематику. Кроме того, каждый из кандидатов ведет активную общественную жизнь.
Павел Горбанев, ученик Нарочской средней школы № 2:
Мы с моими одноклассниками сделали огромный вклад в развитие истории мядельского края. Например, мы сделали экспозицию о геноциде Беларуси. Это говорит о том, что мы изучаем историю нашего народа.
Любовь Писарчик, ученица Нарочской средней школы № 1:
Я хотела бы попасть в этот клуб, чтобы научиться чему-то, узнать побольше об истории Беларуси. Также в дальнейшем поступить в какой-то военный вуз, училище.
Валентина Ермольчик, директор Центра творчества, туризма детей и молодежи Мядельского района:
Возникла идея составить вместе, в клуб четыре отряда, чтобы они могли обменяться опытом. Участники – это 10-12 человек из школы, но они донесут эту информацию остальным, рассказывая, где они были и что делали.
Ряды военно-патриотического клуба «Память» пополнятся уже 3 декабря. Впереди у ребят экскурсии по местам боевой славы, а также знакомство с военным уставом.