«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В зале собралось свыше сотни человек. Мэр Минска отметил высокое качество выпускаемых товаров и хорошие показатели по реализации продукции. Также столичные хлебопеки представили свои лучшие изделия. Это хорошо известные минчанам и гостям столицы торты. И одну из последних новаций – хлеб с салом.
Анатолий Жуковский, заместитель генерального директора Минскхлебпрома:
В этом году у нас пришло очень больше пополнение молодых специалистов, всем нежителям Минска мы предоставляем место в общежитии. Значимый фактор в привлечении или закреплении молодежи на нашем предприятии – это тот факт, что мы практически в течение этого года увеличили зарплату почти на 40 %.
Работники предприятия активно задавали вопросы. Например, интересовались сроками перевода столицы на артезианское водоснабжение, строительством соцобъектов и жилья. Также говорили о мониторинге цен на услуги здравоохранения и готовности столицы к Новому году.