«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале собралось свыше сотни человек. Мэр Минска отметил высокое качество выпускаемых товаров и хорошие показатели по реализации продукции. Также столичные хлебопеки представили свои лучшие изделия. Это хорошо известные минчанам и гостям столицы торты. И одну из последних новаций – хлеб с салом.

Анатолий Жуковский, заместитель генерального директора Минскхлебпрома:

В этом году у нас пришло очень больше пополнение молодых специалистов, всем нежителям Минска мы предоставляем место в общежитии. Значимый фактор в привлечении или закреплении молодежи на нашем предприятии – это тот факт, что мы практически в течение этого года увеличили зарплату почти на 40 %.