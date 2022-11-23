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«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома

23 ноября 2022 15:20
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома-1

В зале собралось свыше сотни человек. Мэр Минска отметил высокое качество выпускаемых товаров и хорошие показатели по реализации продукции. Также столичные хлебопеки представили свои лучшие изделия. Это хорошо известные минчанам и гостям столицы торты. И одну из последних новаций – хлеб с салом.

«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома-4

Анатолий Жуковский, заместитель генерального директора Минскхлебпрома:
В этом году у нас пришло очень больше пополнение молодых специалистов, всем нежителям Минска мы предоставляем место в общежитии. Значимый фактор в привлечении или закреплении молодежи на нашем предприятии – это тот факт, что мы практически в течение этого года увеличили зарплату почти на 40 %.

«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома-7

Работники предприятия активно задавали вопросы. Например, интересовались сроками перевода столицы на артезианское водоснабжение, строительством соцобъектов и жилья. Также говорили о мониторинге цен на услуги здравоохранения и готовности столицы к Новому году.

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Анатолий Жуковский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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