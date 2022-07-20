Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?

Новости Беларуси. Получить участок станет проще, а местные исполкомы обрели больше полномочий. В начале недели глава государства подписал новую редакцию Кодекса о земле. Закон касается всех, кто заинтересован трудиться на земле, строить и развивать свое государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, он усиливает роль местных органов власти в земельных спорах и призван помочь избавиться от типовых проблем. В то же время стратегические решения относительно лесных и сельхозугодий останутся исключительно в компетенции главы государства. А вот какие возможности для простых белорусов открывают поправки в законе, расскажет Вероника Кудринецкая. Обновленный Кодекс о земле – этот законодательный акт с нетерпением ждали представители бизнес-сообществ, руководители хозяйственных субъектов и, конечно же, простые белорусы.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Например, человек на 20 сантиметров отклонился от отведенного ему участка или занял пустующий участок, благоустроил его, раньше это трактовалось как самовольный захват территории. Теперь у граждан появилась возможность узаконить земельные отношения, то есть те участки и строения, которые по разным причинам не соответствуют документам, можно будет оформить по всем требованиям законодательства. Так называемая земельная амнистия пришлась очень кстати Сергею Шульжику. Его дачный домик в садовом товариществе «Березка-82» под Брестом граничит с лесом, как и еще с десяток строений в кооперативе. Когда в 80-х здесь появились первые постройки, спутниковых систем не было, размеры определяли по старинке рулеткой. А сегодня оказалось, что земля вдоль леса вне закона. Фактическая площадь отличается от написанного на бумаге. И погрешность в десятки метров.

Пускай это будет метра 3-4, то есть 4х4 – это, грубо говоря, 20 квадратов. И еще нужно будет заплатить по кадастровой стоимости. На данном земельном участке это будет 6 рублей за квадратный метр. Возникает закономерный вопрос. Кто этим будет заниматься? Раньше такие проблемы решались на уровне главы государства, теперь эти полномочия передаются на места – районным и областным исполкомам.

Сергей Шульжик, председатель правления садоводческого товарищества «Березка-82»:

Хочу сказать председателям садоводческих товариществ, чтобы не боялись начинать корректировку плана земельных участков, приводили участки в соответствие с законодательством. По фактическим размерам. Только в Брестском районе порядка 250 садовых товариществ, где находится свыше 23 тысяч участков. По стране это почти полмиллиона садоводов-дачников. Поэтому выпирающий соседский забор или желание передумать и вместо дома построить на своем участке баню – логичнее и оперативнее разобрать на месте. С одной лишь маленькой, но важной оговоркой: каждый конкретный случай должен быть решен по справедливости. Хозяйский подход к использованию земли – вообще неотложная истина для управленцев.

Светлана Махнач, заместитель начальника отдела земельного кадастра и правовой работы главного управления землеустройства Брестского облисполкома:

Введение закона в действие позволит комплексно усовершенствовать законодательство в области охраны использования земель. Решить ряд типичных проблем, возникших на протяжении большого количества времени у граждан. Позволит задействовать сельские территории, а также упростит порядок изъятия и предоставления земельных участков. В год по всей стране выделяется до 30 тысяч участков. Часть из них продается через аукцион, часть в установленном законодательством порядке по заявительному принципу. Специалисты прогнозируют, что за счет обновленного документа эта цифра увеличится, как, согласно самому закону, увеличились размеры участков для ведения личного подсобного хозяйства.

Александр Павлов, заместитель начальника отдела регулирования земельных отношений Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Для Минска, областных центров, городов областного подчинения размер земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания квартиры в блокированном жилом доме – 0,15 гектара, для других городов, поселков городского типа – до 0,25 гектара, в сельских населенных пунктах для таких целей земельные участки будут предоставляться площадью до 1 гектара. Что касается хуторов, то на территории хуторов земельный участок для строительства дома может быть предоставлен любой площадью, площадь его не нормируется, будет определяться с учетом местных условий, особенностей, волеизъявления лица, которому предоставляется земельный участок. Два в одном. Теперь на загородном участке можно достроить недостающие квадратные метры, даже не снося старую любимую дачу, а просто возвести рядом второй жилой дом. Одно из главных условий для таких манипуляций – выкуп территории в частную собственность или внесение платы за аренду на 99 лет.

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Помимо этого, без аукциона будут предоставляться земельные участки дополнительно. Таким образом, есть возможность расширить сове землепользование за счет земель населенного пункта. В случае, если эти земли не используются. Помимо этого, созданы условия для предоставления земельных участков из ранее неиспользуемых земель как на территории самого населенного пункта, так и за его пределами. С последующим включением этих земель в границы населенного пункта. Пристоличье – золотые земли страны. В 2021 году здесь с молотка продали почти тысячу участков на 26 миллионов рублей в госбюджет. Но даже в центральном регионе есть и менее востребованные земли, что уж говорить о глубинке. Речь о территориях, которые фактически простаивают без дела. Таких в райцентрах и населенных пунктах специалисты насчитали около миллиона гектаров. За счет обновленного Кодекса правительство надеется придать этим землям второе дыхание. Президент Беларуси: земли сельхозназначения и лесного находятся и будут находиться только в собственности государства – подробнее здесь.