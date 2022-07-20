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Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?

20 июля 2022 19:21
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Новости Беларуси. Получить участок станет проще, а местные исполкомы обрели больше полномочий. В начале недели глава государства подписал новую редакцию Кодекса о земле. Закон касается всех, кто заинтересован трудиться на земле, строить и развивать свое государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Например, он усиливает роль местных органов власти в земельных спорах и призван помочь избавиться от типовых проблем. В то же время стратегические решения относительно лесных и сельхозугодий останутся исключительно в компетенции главы государства.

А вот какие возможности для простых белорусов открывают поправки в законе, расскажет Вероника Кудринецкая.

Обновленный Кодекс о земле – этот законодательный акт с нетерпением ждали представители бизнес-сообществ, руководители хозяйственных субъектов и, конечно же, простые белорусы.

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Например, человек на 20 сантиметров отклонился от отведенного ему участка или занял пустующий участок, благоустроил его, раньше это трактовалось как самовольный захват территории. Теперь у граждан появилась возможность узаконить земельные отношения, то есть те участки и строения, которые по разным причинам не соответствуют документам, можно будет оформить по всем требованиям законодательства.

Так называемая земельная амнистия пришлась очень кстати Сергею Шульжику. Его дачный домик в садовом товариществе «Березка-82» под Брестом граничит с лесом, как и еще с десяток строений в кооперативе. Когда в 80-х здесь появились первые постройки, спутниковых систем не было, размеры определяли по старинке рулеткой. А сегодня оказалось, что земля вдоль леса вне закона. Фактическая площадь отличается от написанного на бумаге. И погрешность в десятки метров.

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?-4

Пускай это будет метра 3-4, то есть 4х4 – это, грубо говоря, 20 квадратов. И еще нужно будет заплатить по кадастровой стоимости. На данном земельном участке это будет 6 рублей за квадратный метр.

Возникает закономерный вопрос. Кто этим будет заниматься? Раньше такие проблемы решались на уровне главы государства, теперь эти полномочия передаются на места – районным и областным исполкомам.

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?-7

Сергей Шульжик, председатель правления садоводческого товарищества «Березка-82»:
Хочу сказать председателям садоводческих товариществ, чтобы не боялись начинать корректировку плана земельных участков, приводили участки в соответствие с законодательством. По фактическим размерам.

Только в Брестском районе порядка 250 садовых товариществ, где находится свыше 23 тысяч участков. По стране это почти полмиллиона садоводов-дачников. Поэтому выпирающий соседский забор или желание передумать и вместо дома построить на своем участке баню – логичнее и оперативнее разобрать на месте. С одной лишь маленькой, но важной оговоркой: каждый конкретный случай должен быть решен по справедливости. Хозяйский подход к использованию земли – вообще неотложная истина для управленцев.

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?-10

Светлана Махнач, заместитель начальника отдела земельного кадастра и правовой работы главного управления землеустройства Брестского облисполкома:
Введение закона в действие позволит комплексно усовершенствовать законодательство в области охраны использования земель. Решить ряд типичных проблем, возникших на протяжении большого количества времени у граждан. Позволит задействовать сельские территории, а также упростит порядок изъятия и предоставления земельных участков.

В год по всей стране выделяется до 30 тысяч участков. Часть из них продается через аукцион, часть в установленном законодательством порядке по заявительному принципу. Специалисты прогнозируют, что за счет обновленного документа эта цифра увеличится, как, согласно самому закону, увеличились размеры участков для ведения личного подсобного хозяйства.

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?-13

Александр Павлов, заместитель начальника отдела регулирования земельных отношений Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Для Минска, областных центров, городов областного подчинения размер земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания квартиры в блокированном жилом доме – 0,15 гектара, для других городов, поселков городского типа – до 0,25 гектара, в сельских населенных пунктах для таких целей земельные участки будут предоставляться площадью до 1 гектара. Что касается хуторов, то на территории хуторов земельный участок для строительства дома может быть предоставлен любой площадью, площадь его не нормируется, будет определяться с учетом местных условий, особенностей, волеизъявления лица, которому предоставляется земельный участок.

Два в одном. Теперь на загородном участке можно достроить недостающие квадратные метры, даже не снося старую любимую дачу, а просто возвести рядом второй жилой дом. Одно из главных условий для таких манипуляций – выкуп территории в частную собственность или внесение платы за аренду на 99 лет.

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?-16

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Помимо этого, без аукциона будут предоставляться земельные участки дополнительно. Таким образом, есть возможность расширить сове землепользование за счет земель населенного пункта. В случае, если эти земли не используются. Помимо этого, созданы условия для предоставления земельных участков из ранее неиспользуемых земель как на территории самого населенного пункта, так и за его пределами. С последующим включением этих земель в границы населенного пункта.

Пристоличье – золотые земли страны. В 2021 году здесь с молотка продали почти тысячу участков на 26 миллионов рублей в госбюджет. Но даже в центральном регионе есть и менее востребованные земли, что уж говорить о глубинке. Речь о территориях, которые фактически простаивают без дела. Таких в райцентрах и населенных пунктах специалисты насчитали около миллиона гектаров. За счет обновленного Кодекса правительство надеется придать этим землям второе дыхание.

Президент Беларуси: земли сельхозназначения и лесного находятся и будут находиться только в собственности государства – подробнее здесь.

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?-19

Развитие сельского хозяйства, максимальная польза от угодий, достаток в домах белорусов – то, чего ожидают разработчики проекта от поправок в Кодекс о земле. Отдельные нововведения вступят в силу с 1 сентября, сам Кодекс – с 1 января 2023 года. С этого момента и начнется в нашей стране формирование успешного собственника, владельца, хозяина. Хозяин – белорусский народ, успех – освоение бесхозных земель, результат – процветание нашего государства.

# Приусадебные участки # общество # Александр Лукашенко # Вероника Кудринецкая # Сергей Шульжик # Николай Бобер # Светлана Махнач # Александр Павлов # Фотофакт

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