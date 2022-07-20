7 лет колонии и штраф в 350 базовых величин. В Гомельской области сотрудник фермы убивал и перепродавал животных

Новости Беларуси. Принципиальная позиция ко всем случаям служебного подлога, хищению и падежу скота. За подобные нарушения бригадир одного из хозяйств Речицкого района приговорен к 7 годам колонии усиленного режима и штрафу в 350 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течении полутора лет, без ведома руководства фермы, мужчина убивал и перепродавал животных, подделывая документы.

Александр Змушко, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области:

С целью хищения организовал отбор подлежащего хищению скота, непосредственно его убой прямо на территории ферм. В дальнейшем реализовал полученное мясо своему знакомому на сумму свыше 260 тысяч рублей. Чтобы сокрыть свои преступные действия, избежать материальной ответственности и возмещение ущерба, он единолично, без комиссионного осмотра, без ведома руководства, организовал прирезку части основного дойного стада. В дальнейшем полученное мясо также реализовал своему знакомому. Чтобы сокрыть эти действия, он внес в кассу предприятия часть денежных средств под видом приобретения этого мяса работниками предприятия либо иными гражданами, подделав соответствующие документы.

По поручению главы государства органы надзора пристально следят за ситуацией в сфере животноводства. Главная цель проверок – найти системные нарушения не только в работе предприятий, но и вышестоящих служб, заинтересованных в эффективности отрасли.