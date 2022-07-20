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В Минске против COVID-19 вакцинировано более 1,3 млн человек

20 июля 2022 18:50
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Новости Беларуси. В учреждениях здравоохранения Минска увеличивается поток желающих привиться против COVID-19. Всего в Минске вакцинировано более 1 миллиона 300 тысяч человек. 70 % из них прошли полный курс иммунизации. Многие минчане активно ревакцинируются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске против COVID-19 вакцинировано более 1,3 млн человек-1

Только в 19-й центральной районной поликлинике против коронавируса привито 150 тысяч минчан, 17 тысяч из которых получили уже третью дозу. Для ревакцинации используют препараты на выбор – российского либо китайского производства. При этом не имеет значения, какой вакциной вы прививались изначально. В последующем препараты можно миксовать для получения лучшего эффекта.

В Минске против COVID-19 вакцинировано более 1,3 млн человек-4

Елена Залесская, заведующая отделением 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района:
Бустерную вакцинацию надо сделать тем пациентам, у которых прошло более полугода после прошлой вакцины. В первую очередь это пациенты группы риска, то есть обязательно это пациенты после 60 лет, пациенты, которые имеют хронические заболевания, течение которых может быть осложнено коронавирусной инфекцией.

В Минске против COVID-19 вакцинировано более 1,3 млн человек-7

Бустерные прививки уже сделали более 180 тысяч минчан. Желающие ревакцинироваться могут обратиться в учреждения здравоохранения, пункты вакцинации в торговых центрах и других объектах.

# Вакцинация # общество # Елена Залесская # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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