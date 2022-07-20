В Минске против COVID-19 вакцинировано более 1,3 млн человек
Новости Беларуси. В учреждениях здравоохранения Минска увеличивается поток желающих привиться против COVID-19. Всего в Минске вакцинировано более 1 миллиона 300 тысяч человек. 70 % из них прошли полный курс иммунизации. Многие минчане активно ревакцинируются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Только в 19-й центральной районной поликлинике против коронавируса привито 150 тысяч минчан, 17 тысяч из которых получили уже третью дозу. Для ревакцинации используют препараты на выбор – российского либо китайского производства. При этом не имеет значения, какой вакциной вы прививались изначально. В последующем препараты можно миксовать для получения лучшего эффекта.
Елена Залесская, заведующая отделением 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района:
Бустерную вакцинацию надо сделать тем пациентам, у которых прошло более полугода после прошлой вакцины. В первую очередь это пациенты группы риска, то есть обязательно это пациенты после 60 лет, пациенты, которые имеют хронические заболевания, течение которых может быть осложнено коронавирусной инфекцией.
Бустерные прививки уже сделали более 180 тысяч минчан. Желающие ревакцинироваться могут обратиться в учреждения здравоохранения, пункты вакцинации в торговых центрах и других объектах.