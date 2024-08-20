Получить медицинскую и психологическую помощь – куда подростки могут обратиться анонимно

Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Мингорисполкома:

В Минске, как и по всей стране, функционируют центры, дружественные подросткам. В столице таких центров 9. Они располагаются на базе городских детских поликлиник, находятся в каждом районе Минска. Принцип работы этих центров заключается в том, что дети могут туда обратиться на условиях полной анонимности, конфиденциальности, доброжелательности и получить там комплексную медико-психологическую помощь. В том числе специализированную помощь, учитывая, что в данных центрах работают такие узкие специалисты, как акушеры-гинекологи, где, конечно, если повезет, врач-уролог. Потому что по штатному расписанию там должен быть такой доктор, но это пока что штучный товар. Мы пытаемся укомплектовать эти должности, надеемся, что когда-то будет у нас совершенная работа в этом направлении. Сегодня эти центры очень востребованы, популярны. Помимо медицинских услуг в этих центрах дети могут просто поговорить, получить какие-то навыки. Вплоть до того, что те дети, которым нечем заняться, есть такие дети непристроенные, могут прийти в центр и там поиграть в теннис, поразукрашивать разукрашки. В том числе пообщаться со сверстниками и даже попробовать себя в роли волонтера.

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