Пархомчик оценил готовность сахарного завода к новому сезону

Совсем скоро в Беларуси приступят к переработке урожая сахарной свеклы. Раньше чем обычно в 2024 году планирует открыть новый производственный сезон Жабинковский сахарный завод. Уже в начале сентября на предприятии запустят процесс переработки сладких корнеплодов. В нынешнем сезоне в Брестской области ожидают хороший урожай свеклы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам специалистов, он будет выше, чем в 2023-м. Уже сейчас средний вес корнеплодов превышает 500 граммов. До конца декабря в Жабинке намерены переработать предварительно 1,2 млн тонн. Сейчас, за две недели до пуска, все оборудование проходит комплексную проверку.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Специалисты убежденно говорят, что готовность на 100%, что прошла прокачка всего необходимого технологического оборудования. И заверения, что после проверки под давлением, можно будет начинать перерабатывать свеклу. И очень важно, когда мы обсуждали вопросы результатов работы. Была услышана приятная цифра, что будет больше, чем в прошлом году.

Александр Познанский, генеральный директор Жабинковского сахарного завода:

Мы ожидаем хороший урожай, несмотря на то, что сейчас подсушило, развитие немного приостановилось. Тенденция положительная. Сегодня свекла, с сегодняшней даты, на прошлогоднюю на 50 граммов вес больше.