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Чудовищные расправы литовских полицаев! Какие новые факты геноцида были обнаружены?

20 августа 2024 19:17
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Новые факты геноцида. Костные останки девяти человек обнаружили в лесном массиве в Ивьевском районе. Предположительно, они относятся к периоду Великой Отечественной войны – точный вердикт вынесут судмедэксперты. Но местные жители и без того уверены: это невинные жертвы кровавой расправы литовских полицаев первого года войны. Раскопать эту чудовищную историю удалось благодаря неравнодушным жителям и прокуратуре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место выехала Галина Буро.

Чудовищные расправы литовских полицаев! Какие новые факты геноцида были обнаружены?-2

Местные жители деревни Песевичи называют этот лес «цыганы». 80 лет на уровне легенды эта жуткая история кровавой расправы передавалась из поколения в поколение. Факты стали известны лишь тогда, когда 8 лет назад вопросом заинтересовался местный учитель истории Андрей Волчок. Вместе с учениками он провел большую поисковую работу на местности и в архивах, по крупицам восстановил события того дня, когда фашисты в 1941 году расстреляли большой цыганский табор – всех: и стариков, и детей.

Чудовищные расправы литовских полицаев! Какие новые факты геноцида были обнаружены?-4

Андрей Волчок, учитель истории Лелюкинской средней школы Ивьевского района:
Затем занялись мародерством, то есть личные вещи забрали полицаи, именно литовцы. Через несколько лет эта информация подтвердилась, потому что появились дополнительные сведения, а именно фотографии этих полицаев, которые находились в деревне Бакшты, и было установлено по форме, по знакам различия, что это был именно литовский отряд.

Чудовищные расправы литовских полицаев! Какие новые факты геноцида были обнаружены?-6

По свидетельствам очевидцев, литовские полицаи уничтожили около 70 человек, и под угрозой расправы заставили местных жителей выполнить страшную работу – закопать тела невинных людей в 500-х метрах от деревни. Этими событиями заинтересовалась Ивьевская прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Собрали факты, опросили старожилов, примерные места захоронений удалось найти благодаря работнику лесничества.

Чудовищные расправы литовских полицаев! Какие новые факты геноцида были обнаружены?-8

Андрей Михальский, помощник лесничего Лелюкевичского лесничества Ивьевского лесхоза:
О том, что здесь находится захоронение расстрелянных цыганов, мне рассказал житель деревни Песевечи. Показывал, что вот с правой стороны находятся две могилы расстрелянных детей, он так сказал, а с левой стороны находятся тоже две могилы взрослых.

Подробности в сюжете.

# Галина Буро # Великая Отечественная война

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