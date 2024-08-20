Чудовищные расправы литовских полицаев! Какие новые факты геноцида были обнаружены?

Новые факты геноцида. Костные останки девяти человек обнаружили в лесном массиве в Ивьевском районе. Предположительно, они относятся к периоду Великой Отечественной войны – точный вердикт вынесут судмедэксперты. Но местные жители и без того уверены: это невинные жертвы кровавой расправы литовских полицаев первого года войны. Раскопать эту чудовищную историю удалось благодаря неравнодушным жителям и прокуратуре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место выехала Галина Буро.

Местные жители деревни Песевичи называют этот лес «цыганы». 80 лет на уровне легенды эта жуткая история кровавой расправы передавалась из поколения в поколение. Факты стали известны лишь тогда, когда 8 лет назад вопросом заинтересовался местный учитель истории Андрей Волчок. Вместе с учениками он провел большую поисковую работу на местности и в архивах, по крупицам восстановил события того дня, когда фашисты в 1941 году расстреляли большой цыганский табор – всех: и стариков, и детей.

Андрей Волчок, учитель истории Лелюкинской средней школы Ивьевского района:

Затем занялись мародерством, то есть личные вещи забрали полицаи, именно литовцы. Через несколько лет эта информация подтвердилась, потому что появились дополнительные сведения, а именно фотографии этих полицаев, которые находились в деревне Бакшты, и было установлено по форме, по знакам различия, что это был именно литовский отряд.

По свидетельствам очевидцев, литовские полицаи уничтожили около 70 человек, и под угрозой расправы заставили местных жителей выполнить страшную работу – закопать тела невинных людей в 500-х метрах от деревни. Этими событиями заинтересовалась Ивьевская прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Собрали факты, опросили старожилов, примерные места захоронений удалось найти благодаря работнику лесничества.