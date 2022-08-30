«Получишь очень хорошие эмоции». Советский район приглашает отпраздновать День города вместе

Масштабные гуляния развернутся на различных локациях. 3 сентября на стритфуд-площадке на улице Кульман пройдет семейный праздник. Будут представлены блюда белорусской кухни. В День города состоится концертная программа в сквере имени Мулявина. На площадке покажут музыкальное шоу с выступлениями популярных кавер-бендов и артистов белорусской эстрады, а также студенческой молодежи БНТУ, БГУИР и Академии МВД.

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:

Приглашаю сюда всех, потому что хорошее настроение, которое мы подарим здесь, думаю, оно даст нам силы, чтобы жить и трудиться на благо нашего любимого города. Хочется всех пригласить к нам на экологическую тропу, которая находится на Цнянском водохранилище. Там ребята из 66-й школы проведут конкурсы, викторины, проведут по этой экологической тропе. Я на ней сама часто бываю, потому что это место силы. Там замечательная березовая роща, куда, когда плохое настроение, всем надо обязательно прийти, потому что действительно там получишь очень хорошие эмоции.