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«Получишь очень хорошие эмоции». Советский район приглашает отпраздновать День города вместе

30 августа 2022 13:34
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Новости Беларуси. Квесты, интерактивная программа и выступления артистов белорусской эстрады. В Советском районе готовятся к празднованию 955-летия столицы. Организации и предприятия заняты украшением улиц и зданий к празднику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Получишь очень хорошие эмоции». Советский район приглашает отпраздновать День города вместе-1

Масштабные гуляния развернутся на различных локациях. 3 сентября на стритфуд-площадке на улице Кульман пройдет семейный праздник. Будут представлены блюда белорусской кухни. В День города состоится концертная программа в сквере имени Мулявина. На площадке покажут музыкальное шоу с выступлениями популярных кавер-бендов и артистов белорусской эстрады, а также студенческой молодежи БНТУ, БГУИР и Академии МВД.

«Получишь очень хорошие эмоции». Советский район приглашает отпраздновать День города вместе-4

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Приглашаю сюда всех, потому что хорошее настроение, которое мы подарим здесь, думаю, оно даст нам силы, чтобы жить и трудиться на благо нашего любимого города. Хочется всех пригласить к нам на экологическую тропу, которая находится на Цнянском водохранилище. Там ребята из 66-й школы проведут конкурсы, викторины, проведут по этой экологической тропе. Я на ней сама часто бываю, потому что это место силы. Там замечательная березовая роща, куда, когда плохое настроение, всем надо обязательно прийти, потому что действительно там получишь очень хорошие эмоции.

«Получишь очень хорошие эмоции». Советский район приглашает отпраздновать День города вместе-7

Все желающие смогут принять участие в увлекательных интерактивах, мастер-классах и спортивных квестах. Медики расскажут, как сохранить молодость и долголетие, а представители Департамента охраны – о мерах безопасности.

# День города в Минске # общество # Наталья Ананич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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