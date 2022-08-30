«Урожай хороший». В Брестской области приступили к уборке кукурузы на семена

Новости Беларуси. В Брестской области приступили к уборке кукурузы на семена и на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техника в полях во всех регионах, за исключением крайне северных. Для получения семян кукурузы в Брестском регионе отвели более трех тысяч гектаров.

В хозяйстве «Видомлянское» Каменецкого района возделывает гибрид «Полесский 212». Белорусский посевной материал составляет высокую конкуренцию на внутреннем рынке. В первую очередь из-за выносливости и адаптивности. Западноевропейские гибриды на песчаных почвах горят, а белорусские позволяют получить до 60-70 центнеров с гектара. Для уборки кукурузы на семена используются специальные комбайны, которые оставляют початок целым.

Михаил Страпко, директор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

У нас очень большая площадь, мы занимаемся уже 12-й год, уже даже больше, чем 12 лет. У нас есть опыт, есть хорошие специалисты, которые умеют этим заниматься. Мы в этом году начали уборку. 550 тонн на сегодня мы уже початков поставили на Ивацевичский калибровочный завод. Продолжаем работать. Площадь родительской формы, которую уже убираем на початок, 233 гектара. Урожай хороший.

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

В целом приступили к уборке кукурузы на семена. Площадь 3 300 гектаров. На сегодня все восемь комбайнов задействованы в уборке в четырех регионах области. Сегодня уже намолочено кукурузы на семена больше двух тысяч гектаров.