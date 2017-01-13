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Получили травму на работе – что делать в первые минуты?

13 января 2017 18:17
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Новости Беларуси. В рабочее время на рабочем месте произошёл несчастный случай. Первым делом человек обращается за медицинской помощью. Каков порядок действий дальше, рассказали в программе «Открытый разговор»

Александр Семич, первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Если позволяет состояние самого потерпевшего, он сам, либо любой другой работник, который стал свидетелем несчастного случая, обязан сообщить либо своему непосредственному руководителю, либо другому должностному лицу нанимателя. Данный руководитель должен принять меры к оказанию потерпевшему медицинской помощи, принять меры к сохранению без изменений обстановки на месте происшествия – это очень важно, это позволит наиболее объективно провести расследование.

Травма на производстве – кто виноват и что делать? 

# общество # Трудовые отношения

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