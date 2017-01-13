Скажут идти дворником за 200 рублей, все бросить и идти? – если проигноровать вакансию, снова признают иждивенцем

Новости Беларуси. Изменения в декрете об иждивенцах. Нашумевший и один из самых обсуждаемых в Беларуси законов пополнился новыми нормами.

Они коснутся, в частности, матерей, которые хотят посидеть в отпуске, пока ребенку не исполнится 7 лет.

А также тех, кто проигнорирует вакансии центра занятости и белорусов, попавших в трудную жизненную ситуацию. А вот какие обстоятельства под этот пункт подпадают и кто еще будет освобожден от уплаты налога на иждивенчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже от того, как в этой конкретной ситуации поведет себя безработный, зависит, коснутся ли его изменения декрета № 3. Если соискатель, скажем, проигнорирует предложенную вакансию, не придет на собеседование или не станет даже пытаться искать работу самостоятельно, отныне он снова будет признан иждивенцем.

Елена Елисеева, главный специалист межрайонного отдела трудоустройства «Первомайский, Советский, Центральный»:

Кто-то откровенно говорит: «Я не хочу. Я позвонил, почему должен еще идти?» Но таких случаев у нас немного.

Пусть и немного, но именно это новшество в минском центре занятости развело соискателей по разные стороны компьютера с вакансиями.

Соискатели:

Если человек не идет на собеседование – получается, да, он нарушает!

Подожди, а если мне скажут идти дворником за два миллиона, все бросить и идти?