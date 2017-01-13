Скажут идти дворником за 200 рублей, все бросить и идти? – если проигноровать вакансию, снова признают иждивенцем
Новости Беларуси. Изменения в декрете об иждивенцах. Нашумевший и один из самых обсуждаемых в Беларуси законов пополнился новыми нормами.
Они коснутся, в частности, матерей, которые хотят посидеть в отпуске, пока ребенку не исполнится 7 лет.
А также тех, кто проигнорирует вакансии центра занятости и белорусов, попавших в трудную жизненную ситуацию. А вот какие обстоятельства под этот пункт подпадают и кто еще будет освобожден от уплаты налога на иждивенчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже от того, как в этой конкретной ситуации поведет себя безработный, зависит, коснутся ли его изменения декрета № 3. Если соискатель, скажем, проигнорирует предложенную вакансию, не придет на собеседование или не станет даже пытаться искать работу самостоятельно, отныне он снова будет признан иждивенцем.
Елена Елисеева, главный специалист межрайонного отдела трудоустройства «Первомайский, Советский, Центральный»:
Кто-то откровенно говорит: «Я не хочу. Я позвонил, почему должен еще идти?» Но таких случаев у нас немного.
Пусть и немного, но именно это новшество в минском центре занятости развело соискателей по разные стороны компьютера с вакансиями.
Соискатели:
Если человек не идет на собеседование – получается, да, он нарушает!
Подожди, а если мне скажут идти дворником за два миллиона, все бросить и идти?
Но споры уже вызвало и еще одно нововведение. Мамы, сидящие дома с детьми до 7 лет, не будут выплачивать налог только в том случае, если ребенок не посещает детский сад. Раньше такой оговорки не было. Впрочем, барышень успокоили.
Заработает изменение лишь с 2017, а платить за прошлые годы ничего не придется.
И, кстати, для Эльвиры – у нее уже двое малышей – новшество лишь совпало с планами на дошкольное воспитание.
Эльвира Котлярова:
Пока не говорим о садике, потому что у нас бабушки есть в помощь. Мне кажется, что лучше, чем мама и бабушка, никто ребенка не разовьет.
От уплаты «безработного» сбора освободили, тех кто вместо армии выбрал альтернативную службу, и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
По версии Минтруда и соцзащиты, это, к примеру, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости (при условии, что они проходят реабилитацию) или те, кто ухаживает за больными родителями. Но вот как быть, допустим, приятелю Ивана? Его ситуации в перечне нет…
Иван Варченя:
Девушка – инвалид. Недавно расписались, он сейчас на себя оформляет опеку над ней. Но это тоже занимает какой-то промежуток времени: может пройти полгода, то есть полгода он не будет трудоустроен.
Татьяна Юшкевич, начальник управления комплексного анализа Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Есть пограничные ситуации, и мы это понимаем. Когда человеку нужно время, это действительно заслуживает внимания. Местные органы должны это рассмотреть и принять во внимание.
Не платить налог на иждивенчество смогут также мамы, которые воспитывают детей с особенностями развития
и супруги военных контрактников, если последние служат там, где невозможно найти работу. Но еще одно изменение все же коснется и тех, кто в любом случае должен выплачивать сбор по безработице.
Сделать теперь это нужно до 20 февраля.