Несчастный случай на производстве: какова материальная компенсация работнику?

Новости Беларуси. Что положено человеку, с которым на работе произошло ЧП, рассказали в программе «Открытый разговор»

Александр Семич, первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Республике Беларусь введено обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сюда относятся: первое – это оплата листа нетрудоспособности, второе – это производство ежемесячных выплат, если у человека стойкая утрата нетрудоспособности. Если человек, не дай Бог, в результате несчастного случая стал инвалидом – это выплата пенсии по инвалидности.

Это – тот минимум, который государство гарантирует человеку.

Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

В нашем областном соглашении прописано, что, если случилось так, что человек погиб на производстве, то семья его получает 120 среднемесячных заработных плат, то есть, зарплату за 10 лет работы. Если же получил стойкую утрату трудоспособности – оказывается ему материальная помощь в размере среднемесячной заработной платы.