Что грозит нанимателю за нарушение норм по охране труда?

Новости Беларуси. Если наниматель недобросовестный, условия труда – ненадлежащие, и, в итоге, это привело к несчастному случаю. Что грозит за это нанимателю, рассказали в программе «Открытый разговор»

Александр Семич, первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

За нарушение требований охраны труда должностное лицо может быть подвергнуто штрафу в размере от 5 до 40 базовых величин. В 2017 году ужесточилось ответственность за не проведение таких важных мероприятий, как предварительный, при приёме на работу, периодический предсменный медицинский осмотр.