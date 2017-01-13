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Что грозит нанимателю за нарушение норм по охране труда?

13 января 2017 18:16
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Новости Беларуси.  Если наниматель недобросовестный, условия труда – ненадлежащие, и, в итоге, это привело к несчастному случаю. Что грозит за это нанимателю, рассказали в программе «Открытый разговор»

Александр Семич, первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
За нарушение требований охраны труда должностное лицо может быть подвергнуто штрафу в размере от 5 до 40 базовых величин. В 2017 году ужесточилось ответственность за не проведение таких важных мероприятий, как предварительный, при приёме на работу, периодический предсменный медицинский осмотр. 

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# общество # Трудовые отношения

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