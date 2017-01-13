Травма на производстве – кто виноват и что делать: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Несчастный случай или чья-то халатность? Как избежать травмы на производстве и что делать, если беда, всё же, случилась? Ответы на эти вопросы в программе «Открытый разговор» дали первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Семич и председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.

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