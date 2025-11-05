Действие разворачивается на Комаровском рынке! Белоруска предложила тему для сериала

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Какой вы хотели бы видеть белорусский сериал? О чем?
Вероника Трубкина, педагог-организатор 20 школы Орши им. И. А. Флерова:
Должны быть темы, которые ближе к народу. Есть интересные места у нас, где вся жизнь кипит, бурлит. А где бурлит жизнь? На рынке! Даже про Комаровский рынок, сколько ни посмотришь в TikTok, Instagram, все там как-то находят, снимают, что-то делают. Почему нельзя снять именно про нас, чтобы это было понятно нашей белорусской аудитории?
Подробности в видео.