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Действие разворачивается на Комаровском рынке! Белоруска предложила тему для сериала

05 ноября 2025 17:28
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Какой вы хотели бы видеть белорусский сериал? О чем?

Действие разворачивается на Комаровском рынке! Белоруска предложила тему для сериала-2

Вероника Трубкина, педагог-организатор 20 школы Орши им. И. А. Флерова:
Должны быть темы, которые ближе к народу. Есть интересные места у нас, где вся жизнь кипит, бурлит. А где бурлит жизнь? На рынке! Даже про Комаровский рынок, сколько ни посмотришь в TikTok, Instagram, все там как-то находят, снимают, что-то делают. Почему нельзя снять именно про нас, чтобы это было понятно нашей белорусской аудитории?

Подробности в видео

# Кино # Беларусьфильм # Евгений Пустовой # Киностудия «Беларусьфильм»

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