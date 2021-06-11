Получили качество сыра как на ручном производстве. На «Вытоках» в Кобрине рассказали про местную сыроварню

Новости Беларуси. Спортивные и культурные традиции и поиск талантов. Масштабный фестиваль «Вытоки» в Кобрине продолжает молодежная образовательная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Выключается в течение 10 секунд». Посмотрите, какое устройство для сбережения энергии придумал школьник

Гости фестиваля продолжают знакомиться с Кобрином. В первый день форума акцент сделали на истории и культуре. 11 июня – промышленный потенциал. Кобринские сыровары славились еще со времен ВКЛ. Местный маслосырзавод сохраняет традиции и внедряет самые современные технологии. Предприятие с 80-летней историей градообразующее. В линейке не только сыры, любимые еще в Советском Союзе, но и элитная европейская коллекция. На заводе перерабатывают до 500 тонн молока в сутки, практически 90 % продукции уходит на экспорт.

Николай Токарь, первый заместитель директора Кобринского маслодельно-сыродельного завода:

Когда применяли передовые технологии, мы пытались повторить ту старую технологию производства сыра, которая у нас была ранее, 10-15 лет назад. Поэтому мы сохранили старые традиции, получили то качество сыра, которое, можно сказать, на ручном производстве, получили на автоматизированном производстве. Новинки, которые мы производим, мы пытаемся делать сами с нашим отделом технологов, которые разрабатывают новые виды и новые вкусы. Эти вкусы достигаются особым созреванием сыров, которое сегодня достигает 9 месяцев.