«Дражню» хотят застроить цехами «Коммунарки»? Местные жители протестуют, и вот почему

В Беларуси около 5 000 садоводческих товариществ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Большинство из них находится в окрестностях столицы или областных центров. Но товарищество – это не деревня или поселок, несмотря на то, что многие из них застроены по всем правилам.

Сергей Шуманский, ведущий:

Немало дачников живут на своих сотках круглый год, да и дома их совсем не похожи на летние времянки. Вот только зарегистрироваться в них владельцы по закону не могут. Да и почти все коммунальные услуги – головная боль самих дачников. Ведь оплачивать электроэнергию, газ и воду им приходится по полным тарифам. В то время как у официальных сельчан эта услуга субсидируется. Речь об изменении законодательства «О садоводческих товариществах» ведется уже не первый год. Сейчас свои надежды дачники связывают с новым указом и новым положением, которое должно быть им утверждено. Главное, на что обращается внимание в документе, – это возможность переводить садовые домики в жилые дома. Но ответа на вопрос, быть ли дачной прописке, пока нет.

Сергей Шуманский:

Начало создания садоводческих товариществ было положено еще в период СССР, когда земли для них выделялись работникам предприятий и организаций. Именно в то время были утверждены соответствующие нормы и правила, которые регулировали функционирование таких дачных поселков. В наше время эта задача решается на основе указов Президента и утверждаемых им положений. Изменились и сами садоводческие товарищества. На месте скромных летних домиков появились коттеджи со всеми удобствами, в которых дачники живут круглый год. Особенно, если речь идет об участках, расположенных вблизи или даже в черте Минска. Как пример, «Дражня» – единственное столичное садовое товарищество, расположенное буквально в пяти километрах от МКАД. Оно возникло еще в 1956 году. Тогда участки распределялись среди работников Тракторного завода. Для многих из них дача в «Дражне» стала вторым домом.

Но недавно дачный оазис, окруженный сосновым лесом и промышленным микрорайоном, потрясла не самая радостная новость. Фабрика «Коммунарка» собирается возвести здесь новый производственный корпус, который будет непосредственно граничить с садовым товариществом. Почему дачники не рады перспективам сладкой жизни?

Все больше минчан предпочитают квартирам частные дома. А когда от них до города рукой подать и вся инфраструктура рядом от детских садов до поликлиник, то и вовсе благодать. В черте МКАД уже более полувека существует настоящий дачный поселок, а точнее – садоводческое товарищество «Дражня». Сюда не ходят электрички и не ездят автобусы. Впрочем, это и не нужно. На своих двоих можно добраться от улицы Солтыса или Артема. Под снегом лежит переулок Болотникова и 400 дачных домиков. Не все они пустуют зимой. В поселке есть капитальные строения и постоянные жители.

Сергей Круглый, председатель садоводческого товарищества «Дражня»:

Тут уже не одно поколение выросло. И люди начали понимать, что все хотят красоту сделать. Мы хотим сделать здесь маленькую Швейцарию. И принимаем к этому все меры, благоустраиваем территорию. Все бы ничего, но в тихую размеренную жизнь местных постучал прогресс. В границах улиц Илимской, Ангарской и переулка Болотникова планируется строительство добавочного цеха по переработке какао-бобов фабрики «Коммунарка». По словам местных жителей, территория будущего производства будет вплотную прилегать к придомовой. А если предприятие начнет работать, опасаются люди, здесь будет шумно и дышать полной грудью уже не получится. Не нужны нам ни конфеты, ни сладости. С таким заявлением в редакцию нашей программы обратились владельцы приусадебных участков.

Сергей Круглый:

Людей очень беспокоит вопрос именно по шуму, по экологии, потому что все хотят оставить этот кусочек маленькой цивилизации, где есть лес, свежий воздух. И люди хотят дышать свежим воздухом, а не запахом конфет, просыпаясь по утрам. Пожалуйста, давайте вынесем это куда-то за кольцевую. Тем более Президент выступал не раз и говорил, что все производства давайте выносить за кольцевую. Рассматривался вопрос и по Тракторному заводу. Понятно, это большое производство, градообразующее, никто его трогать не будет. Но хотя бы то, что можно рассматривать концепцию выноса за пределы кольцевой, тем более строительство. Давайте, пожалуйста, услышим нас.

– Есть порядок, который должен выполняться. Мы что-то хотим сделать – от нас требуют порядка. Одно, второе, третье. Администрация, вы, получается, рисуете какие-то проекты, которые не согласованы нигде. А потом предоставляете.

– Вот вы ошибаетесь, делая такие заявления. Поверьте, в нашем государстве делать чего-то… И я как человек государственный этого делать не буду, поэтому не бросайтесь в меня такими фразами.

– Вы же только что сказали, что у вас нет разрешения Мингорисполкома на строительство.

– А оно не нужно на данном этапе, когда начнем проектирование, тогда оно нужно будет. Сейчас изготавливается предпроектная документация.

Место для стройки, по словам представителей компании, было выбрано из-за удобной логистики. Причем по адресу Герасименко, 57, где располагалось бывшее картофелехранилище, находятся действующие складские помещения фабрики. Их и планируется переоборудовать в высокотехнологичный цех. «Коммунарка» станет отраслеобразующим предприятием и сможет заместить весь импорт полуфабрикатов в страну. Сергей Круглый:

Они купили эти склады, и понятно, что для них же хорошо. У них есть эти склады, и хотят поставить производство. Это оптимизация затрат тех же самых. Мы их прекрасно понимаем, но мы хотим, чтобы нас тоже услышали. Никаких ограничений, препятствующих размещению цеха на этой территории, нет, заявляют в компании. Оценка была сделана независимой организацией. А предпроектная документация прошла все экологические проверки. Но местные в экологичность производства не верят и считают, что никакие поступления в бюджет не стоят человеческого здоровья.

Валерий Лукашенко, местный житель:

Где гарантия того, что не сложится тенденция, что вам завтра дадут одобрение-разрешение, а какой-то там «Слодыч» или Завод игристых вин скажет: ну, им же дали такое распоряжение на руку, давайте и мы построим. Давайте тогда сносить эти частные секторы, садовые товарищества. Владельцы земельных участков уверены: вонь, головная боль и густой черный дым – вот список их новых соседей на долгие годы, если цех все-таки воздвигнут.

Алексей Самусенко, местный житель:

От меня до забора с автостоянкой даже 50 метров нет. А вы уже войдете в эту зону. А где те положенные 100 метров до жилой зоны. Вы уже их не выдерживаете. Вы мне придете ставить фабрику, точно будете ставить цех или котельную под калиткой. У людей был свежий воздух, рядом чистый лес, а теперь из их зеленого оазиса собираются сделать промышленный поселок вроде Шабанов или Тракторного завода. Не для того они уезжали из Минска!

– 60 лет нашим дачам. У нас поселок Тракторный, литейка – запах идет. Дым, мы живем, работаем там. У меня 40 лет стажа. На тракторном, напротив завода.

– А тут у вас такой зеленый уголок?

– Конечно. Мы дышим, эта наша жизнь. Гендиректор «Коммунарки»: цеху переработки какао-бобов больше 40 лет. Почему хотят построить производство в Дражне? Читать здесь.

Светлана, местный житель:

В Дражне и так много заводов. Везде этот дым идет, и так невозможно дышать. А тут зеленый лес, который на самом деле поглощает этот углекислый газ. Впрочем, мнения самих садоводов по вопросу строительства цеха вблизи их участков разделились. Пока один борются за экологию и покой на своей территории, другие воспринимают предстоящее строительство как неизбежность. И озвучивают иные потребности. Например, желание обладать дачной пропиской.