Получается вкусно и очень быстро. Какую еду можно напечатать на 3D-принтере?

Вероника Макаревич, ведущая:

Здоровье и питание – звенья одной цепи. Правильный рацион – залог успеха. Последуем совету диетологов и приготовим свой изысканный завтрак. Итак, сегодня в меню: можно ли сладкое сделать полезным, и как чудо-принтер создает кулинарные шедевры? О цифровом будущем пищевой промышленности прямо сейчас. Инновационные технологии и высокая кухня – вещи вполне совместимые. В этом уверены молодые и перспективные ученые Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси. В центре внимания – блюда с изюминкой. Альтернативные виды молочных продуктов из растительного сырья открывают кулинарную эстафету.

Екатерина Шегидевич, заместитель директора по качеству и инновационной работе РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

В настоящее время изучены различные методы мембранной фильтрации, которые позволяют разделять молоко на компоненты. Так, например, на предприятиях республики осуществляется выпуск концентратов сывороточных белковых. Дальше эти выделенные компоненты могут использоваться в других отраслях пищевой промышленности в качестве ингредиентов для повышения пищевой и биологической ценности продуктов. Например, мицеллярный казеин используется в спортивном питании, лактоферрин, который известен иммуномодулирующими свойствами, может быть использован при разработке продуктов детского питания, продуктов геродиетического питания, то есть продуктов для людей пожилого возраста. А лактоальбумин, который также входит в состав женского молока, может быть использован для продуктов питания детей раннего возраста.

Формула «идеальной еды» раскрыта. Разработка продуктов под индивидуальные запросы и вкусовые предпочтения потребителя – главная цель персонализированного питания. Нежный пломбир без добавления сахара, молочный коктейль без лактозы и ароматный творог из натуральных компонентов. Привет идеальная фигура, и прощай жуткая аллергия на любимые лакомства. Екатерина Шегидевич:

Мы разработали линейку продуктов молока А2. В этом молоке специальным образом было генетически типировано стадо, отобраны породы, которые дают молоко только А2. То есть в молоке отсутствует компонент бета-казеин А1. И люди, у которых аллергическая реакция на этот белок, могут спокойно употреблять такой сбалансированный продукт, как молоко. А вот и самое удивительное ноу-хау в области пищевой индустрии – 3D-принтинг. Ваш гарантированный пропуск в мир гастрономического удовольствия. Сочный стейк, мясное пирожное и аппетитная котлета поданы.

Ирина Калтович, заведующий сектором комплексных исследований мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Уникальность их в том, что они изготовлены из натурального высококачественного сырья. Это может быть мясо цыплят-бройлеров, свинина, говядина, без использования пищевых добавок, без консервантов, красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата. В данных наполнителях сбалансировано соотношение всех незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ. Если у вас в организме не хватает железа, кальция или аминокислот, можно смоделировать состав конкретно под вас. Кроме того, разработанные нами сухие мясные смеси имеют длительные сроки хранения при обычных температурах. У этого чудо-робота золотые руки. Кухня шеф-повара в красном достойна всех пяти звезд Мишлен. Ирина Калтович:

Сейчас мы заполнили натуральную эмульсию, вставляем его в экструдер. Сейчас мы запустим на печать наше изделие и будем придавать ему оригинальную форму. Финальный штрих – и вот изысканный ужин готов. Приглашаем к столу.