Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почёта
Новости Беларуси. Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почета по итогам работы за 2022 год. Также отмечены 17 коллективов местных предприятий и организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В том числе среди лучших работники социальной сферы и сельского хозяйства, медики, учителя и сотрудники лесхоза. Каждый внес свой весомый вклад в социально-экономическое развитие района.
На почетной Доске отмечены и труды главного бухгалтера предприятия «Слуцкие пояса» Татьяны Михайловны Сидоровой. Уже более 12 лет она эффективно и плодотворно поддерживает работу производства.
Татьяна Сидорова, главный бухгалтер РУП «Слуцкие пояса»:
Я, конечно, не ожидала. Гордость просто переполняет душу. Очень благодарна за это решение. У главного бухгалтера весь день расписан: отчеты, налоги, статистические отчетности. Стараемся, закупаем новое оборудование, конечно, с помощью инновационного фонда Республики Беларусь, они нам очень помогают, что-то своими средствами.
Предприятие «Слуцкие пояса» находится на двух производственных площадках. Работают раскройный, швейный и ткацкий цеха. А продукция поставляется не только на внутренний рынок.