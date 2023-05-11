Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почёта

Новости Беларуси. Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почета по итогам работы за 2022 год. Также отмечены 17 коллективов местных предприятий и организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе среди лучших работники социальной сферы и сельского хозяйства, медики, учителя и сотрудники лесхоза. Каждый внес свой весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

На почетной Доске отмечены и труды главного бухгалтера предприятия «Слуцкие пояса» Татьяны Михайловны Сидоровой. Уже более 12 лет она эффективно и плодотворно поддерживает работу производства.