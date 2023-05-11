Прямой эфир

Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почёта

11 мая 2023 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почета по итогам работы за 2022 год. Также отмечены 17 коллективов местных предприятий и организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почёта-1

В том числе среди лучших работники социальной сферы и сельского хозяйства, медики, учителя и сотрудники лесхоза. Каждый внес свой весомый вклад в социально-экономическое развитие района. 

На почетной Доске отмечены и труды главного бухгалтера предприятия «Слуцкие пояса» Татьяны Михайловны Сидоровой. Уже более 12 лет она эффективно и плодотворно поддерживает работу производства.  

Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почёта-4

Татьяна Сидорова, главный бухгалтер РУП «Слуцкие пояса»:  
Я, конечно, не ожидала. Гордость просто переполняет душу. Очень благодарна за это решение. У главного бухгалтера весь день расписан: отчеты, налоги, статистические отчетности. Стараемся, закупаем новое оборудование, конечно, с помощью инновационного фонда Республики Беларусь, они нам очень помогают, что-то своими средствами.  

Более 30 лучших работников производства и социально-культурной сферы занесены на слуцкую Доску почёта-7

Предприятие «Слуцкие пояса» находится на двух производственных площадках. Работают раскройный, швейный и ткацкий цеха. А продукция поставляется не только на внутренний рынок.  

# Госнаграды # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах
11 мая 2023 18:02

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах

В Национальном аэропорту отработали порядок действий при обнаружении больных с опасными болезнями
11 мая 2023 17:54

В Национальном аэропорту отработали порядок действий при обнаружении больных с опасными болезнями

Виталий Сауц: «Пешеходы – это основная категория ДТП, на них приходится порядка 40 % от общего количества»
11 мая 2023 17:48

Виталий Сауц: «Пешеходы – это основная категория ДТП, на них приходится порядка 40 % от общего количества»