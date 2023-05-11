В Национальном аэропорту отработали порядок действий при обнаружении больных с опасными болезнями

Новости Беларуси. На борту самолета – пассажиры с симптомами холеры. По такому сценарию в Национальном аэропорту Минск прошло республиканское имитационное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритм взаимодействия по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации отработали все заинтересованные министерства, ведомства и службы. О деталях своеобразного экзамена на борту воздушного судна расскажет Глеб Прокофьев.

Вспышки лихорадки Эбола в Африке, оспы обезьян в Европе или лихорадки Зика в Южной Америке. Во всем мире наблюдается рост новых либо повторно возникающих инфекционных заболеваний. Важно вовремя остановить передачу инфекций.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Этот самолет прилетел в Минск из Стамбула. На его борту двое заболевших. У них головная боль, тошнота и слабость. В небе бортпроводник заподозрил у них холеру.

Такая легенда озвучена перед участниками республиканского имитационного учения. Детально отрабатывается каждый шаг. На начальном этапе проверяется работа бортпроводников.

– Как давно стало плохо, не подскажете?

– Ей стало плохо еще в аэропорту Стамбула. Мне стало плохо уже во время полета.

По сценарию стюарды, находясь еще в воздухе, сообщили предварительную информацию диспетчеру. На земле оповещены все необходимые службы и ведомства. После посадки самолет отправлен на санитарную стоянку.

Анна Ключарева, врач-инфекционист БелМАПО:

Симптомы были оценены уже бортпроводником, который призвал эпидемиологов, службу аэропорта, и дальше началась слаженная работа врачей, санслужбы.

Уже на земле за работу взялись медики. Задача – оценить состояние каждого пассажира и члена экипажа. При необходимости правильно назначить лечение заболевшему. Действовать необходимо быстро и грамотно.

Валерий Пукито, врач скорой медпомощи здравпункта Национального аэропорта Минск:

По состоянию, учитывая, что у мамы удовлетворительное состояние, у девочки, скажем так, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, мы просто доставили их в изолятор санитарно-контрольного пункта, постоянно проводя динамику состояния здоровья, измеряя артериальное давление. Девочке для профилактики мы наладили венозный доступ, чтобы, если ситуация в какой-то момент обострится, мы имели возможность еще необходимый дополнительный объем ввести внутривенно.

Глеб Прокофьев:

Сейчас контактные пассажиры покидают борт самолета. Они отправятся в изолятор. Там их детально осмотрят медики.

Регина Завадская, заведующая Минским городским центром дезинфекции и стерилизации:

После того как уже покидает воздушное судно заболевший и все контактные через дезбарьер с обработкой рук, проводится дезинфекция всего воздушного судна. Перед тем как подняться на воздушное судно, впереди идет инструктор-дезинфектор с орошением всего трапа с акцентом на поручни и перила, ступеньки, идет обработка дверей входной группы воздушного судна.