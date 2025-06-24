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28 июня в Березинском районе пройдет конкурс по изготовлению деревянной ложки

24 июня 2025 13:58
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Возрождение народных промыслов. В Березинском районе пройдет конкурс старинного ремесла по изготовлению деревянной ложки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

28 июня в Березинском районе пройдет конкурс по изготовлению деревянной ложки-2

За звание лучшего ложкаря поборются мастера-деревщики со всех уголков Минщины. Жюри будет оценивать технику, задумку и оригинальность столового предмета. Изготовленные на конкурсе предметы пополнят коллекцию местного музея, которая уже насчитывает свыше 300 экспонатов. Посетители смогут не только полюбоваться необычными изделиями ручной работы, но и получить мастер-класс по их изготовлению от настоящих профессионалов.

28 июня в Березинском районе пройдет конкурс по изготовлению деревянной ложки-4

Инна Хващевская, руководитель Березинского районного центра ремесел:
Была долгосрочная программа по возрождению традиционных ремесел на Минщине. Каждый регион Минской области возрождал какое-то древнее ремесло. Состоится седьмой по счету региональный конкурс, куда приедут мастера из разных районов Минской области и Могилевской, где в течение трех часов будут резать деревянную ложку.

Конкурс по изготовлению деревянной ложки в Березинском районе проходит раз в два года. Край издревле славился этим промыслом. И сегодня традиции здесь не забывают. Уже 28 июня конкурс соберет умельцев со всей Минской области.

# Праздник в городе

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