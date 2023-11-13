Новости Польши. Польша развернула новый танковый батальон на границе с Беларусью. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, подразделение, которое было создано в рекордно короткие сроки, дислоцируется недалеко от Бреста и входит в состав первой пехотной дивизии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уточнил глава военного ведомства, это лишь один из этапов ее расширения. В планах Варшавы многократно усилить военную мощь у рубежей нашей страны. В конечном итоге дивизия будет состоять из 12 воинских частей, в том числе четырех общевойсковых, артиллерийской бригады, четырех полков различных родов войск и трех специальных батальонов, расположенных в гарнизонах четырех воеводств.