Польский политолог: если хотите услышать правду, включайте белорусское ТВ – на Западе террор и цензура

Президент поздравил лидера и народ Северной Кореи с государственным праздником – 75-летием образованием КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не сдались мировой гегемонии, когда остались одни. И это роднит героическую Корею с нами. Об общей судьбе и общих врагах – «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Томаш Грыгуч, писатель, политолог (Польша):

В Польше есть люди, которые уважают политику Лукашенко. Его уважают за его аутентичность. Он не играет, он является народным политиком. Просто говоря, он является человеком, белорусским патриотом. Братья белорусы, мы, поляки, очень часто смотрим белорусские медиа, чтобы узнать, что происходит в мире. Если хотите услышать правду, включайте белорусское или российское телевидение. У нас, на Западе, террор и цензура. Когда началась спецоперация в Украине, на Западе пропал доступ к белорусским и российским медиа на всех уровнях. Это и есть террор и цензура.