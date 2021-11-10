Тушёнка, кондитерские изделия, фрукты. Партию гуманитарной помощи доставили на белорусско-польскую границу

Новости Беларуси. Очередную партию гуманитарной помощи доставили в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередную партию гуманитарной помощи доставили в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 ноября туда не с пустыми руками приехали представители белорусского Красного Креста и Совета Республики. Они передали несколько тонн питьевой воды, полтысячи банок говяжьей тушенки, кондитерские изделия, фрукты, одеяла и иные необходимые вещи.
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