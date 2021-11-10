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Тушёнка, кондитерские изделия, фрукты. Партию гуманитарной помощи доставили на белорусско-польскую границу

10 ноября 2021 09:58
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Новости Беларуси. Очередную партию гуманитарной помощи доставили в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тушёнка, кондитерские изделия, фрукты. Партию гуманитарной помощи доставили на белорусско-польскую границу-1

10 ноября туда не с пустыми руками приехали представители белорусского Красного Креста и Совета Республики. Они передали несколько тонн питьевой воды, полтысячи банок говяжьей тушенки, кондитерские изделия, фрукты, одеяла и иные необходимые вещи.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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