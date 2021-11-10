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БОКК проводит кампанию по сбору средств для помощи беженцам

10 ноября 2021 13:29
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Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест организует благотворительную кампанию по сбору средств для помощи беженцам. Перевести средства можно через систему ЕРИП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БОКК проводит кампанию по сбору средств для помощи беженцам -1

Также в офисе Гродненской городской организации Красного Креста на улице Карбышева, 24 принимают теплые детские вещи, одеяла, предметы гигиены, которые обязательно будут доставлены на приграничную территорию.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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