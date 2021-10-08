«Очереди из машин скорой помощи». Врач рассказал, как относится к фейкам о коронавирусе

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы как медики расскажите, пожалуйста, как реагируете, что чувствуете, читая в интернете все эти фейки, которые сейчас разбрасывают вокруг больниц – очереди из машин скорой помощи, еще какие-нибудь истории абсолютно нелепые? Может пора ответить? Или не читаете – вы в красной зоне работаете?