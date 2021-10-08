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«Очереди из машин скорой помощи». Врач рассказал, как относится к фейкам о коронавирусе

08 октября 2021 14:08
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Очереди из машин скорой помощи». Врач рассказал, как относится к фейкам о коронавирусе-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вы как медики расскажите, пожалуйста, как реагируете, что чувствуете, читая в интернете все эти фейки, которые сейчас разбрасывают вокруг больниц – очереди из машин скорой помощи, еще какие-нибудь истории абсолютно нелепые? Может пора ответить? Или не читаете – вы в красной зоне работаете?

«Очереди из машин скорой помощи». Врач рассказал, как относится к фейкам о коронавирусе-3

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
В абсолютном большинстве случаев ты об этом узнаешь постфактум и просто не успеваешь на это посмотреть. Если так совсем честно. Поэтому отреагировать сложно.

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# Коронавирус # общество # Алена Родовская # Юрий Горбич # Фотофакт

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