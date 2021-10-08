«Чувство вины было точно». Как дети отговорили от прививки 80-летнего дедушку
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что говорят люди после того, когда их переводят из реанимации? Вы задаете им вопрос – почему они не вакцинировались? Потому что если попадают уже люди на койки в реанимацию, понятное дело, что мы говорим о тяжелом течении болезни.
Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Ответ в абсолютном большинстве случаев одинаков: «Я думал, что это пройдет мимо меня». Единственный ответ, который прозвучал очень интересно, выбивающийся за общий смысл: «Я думал, это пройдет мимо» – это был ответ 80-летнего дедушки, который сказал: «Я хотел привиться, меня дети отговорили». На самом деле разговор состоял в том, что человека вытянули с очень большим трудом.
Алена Родовская:
С того света, считайте. 80 лет – это же зона риска.
Юрий Горбич:
С очень большим трудом на самом деле. И там останутся вопросы по остаточным явлениям, он достаточно долго будет восстанавливаться. Я видел глаза того человека, который его отговорил. Это была одна из его дочерей, которая сказала: «Я больше никогда ему ничего не скажу».
Алена Родовская:
А она сама не подумала о том, что пора привиться? Отговорила отца и чуть не угробила по большому счету. Нет у людей таких чувства вины?
Юрий Горбич:
Чувство вины было точно. Насчет вероятности или желания привиться, честно говоря, не уточняли.
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