«Чувство вины было точно». Как дети отговорили от прививки 80-летнего дедушку

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что говорят люди после того, когда их переводят из реанимации? Вы задаете им вопрос – почему они не вакцинировались? Потому что если попадают уже люди на койки в реанимацию, понятное дело, что мы говорим о тяжелом течении болезни.

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Ответ в абсолютном большинстве случаев одинаков: «Я думал, что это пройдет мимо меня». Единственный ответ, который прозвучал очень интересно, выбивающийся за общий смысл: «Я думал, это пройдет мимо» – это был ответ 80-летнего дедушки, который сказал: «Я хотел привиться, меня дети отговорили». На самом деле разговор состоял в том, что человека вытянули с очень большим трудом.

Алена Родовская:

С того света, считайте. 80 лет – это же зона риска. Юрий Горбич:

С очень большим трудом на самом деле. И там останутся вопросы по остаточным явлениям, он достаточно долго будет восстанавливаться. Я видел глаза того человека, который его отговорил. Это была одна из его дочерей, которая сказала: «Я больше никогда ему ничего не скажу».