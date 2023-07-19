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Во Франции по итогам беспорядков к лишению свободы приговорили более тысячи человек

19 июля 2023 13:45
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Новости Франции. Франция больше не борется за статус демократической республики. По итогам беспорядков в стране в начале лета реальные сроки получили более 740 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции по итогам беспорядков к лишению свободы приговорили более тысячи человек-1

Большая часть из них уже отправились в места заключения. Всего же к лишению свободы приговорены свыше 1 000 жителей. Об этом заявил министр юстиции. Он также анонсировал судебные процессы в отношении родителей, чьи дети участвовали в погромах. Они пройдут уже в ближайшее время.

Напомним, беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня дорожный патруль в парижском пригороде Нантер убил молодого человека алжирского происхождения.

# Акции протеста # общество # Новости Франции # Фотофакт

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