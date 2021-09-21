Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, что имея печальный опыт 1990-х, многие опасаются долгосрочных финансовых вложений. Поэтому в Минтруда рассчитывают, что основной интерес дополнительные накопления вызовут у тех, кому до пенсии осталось 10 и менее лет.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Эта пенсия будет наследоваться, сумма, которая формируется в качестве накопительной пенсии. Она будет наследоваться, в случае, если это очень важно. И второе – это капитализация. Опять же, мы видим, что первый, кто откликнется – это те, кому до пенсии от трех до 10 лет, потому что это маленький такой период, который более прозрачный и понятный человеку.
Читайте также:
Что такое накопительное страхование пенсий и выгодно ли это белорусам? Рассказала Ирина Костевич
Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей
Президент: мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, пенсионные выплаты составляют 30%