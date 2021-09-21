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Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях

21 сентября 2021 17:06
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Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях-1

Понятно, что имея печальный опыт 1990-х, многие опасаются долгосрочных финансовых вложений. Поэтому в Минтруда рассчитывают, что основной интерес дополнительные накопления вызовут у тех, кому до пенсии осталось 10 и менее лет.

Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Эта пенсия будет наследоваться, сумма, которая формируется в качестве накопительной пенсии. Она будет наследоваться, в случае, если это очень важно. И второе – это капитализация. Опять же, мы видим, что первый, кто откликнется – это те, кому до пенсии от трех до 10 лет, потому что это маленький такой период, который более прозрачный и понятный человеку.

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# Пенсии # общество # Ирина Костевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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