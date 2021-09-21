Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях

Понятно, что имея печальный опыт 1990-х, многие опасаются долгосрочных финансовых вложений. Поэтому в Минтруда рассчитывают, что основной интерес дополнительные накопления вызовут у тех, кому до пенсии осталось 10 и менее лет.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Эта пенсия будет наследоваться, сумма, которая формируется в качестве накопительной пенсии. Она будет наследоваться, в случае, если это очень важно. И второе – это капитализация. Опять же, мы видим, что первый, кто откликнется – это те, кому до пенсии от трех до 10 лет, потому что это маленький такой период, который более прозрачный и понятный человеку.

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