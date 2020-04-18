Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, 28 апреля православные будут отмечать Радуницу. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома! В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу.

Читайте также:

Олег Руммо: Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим праздником и обратиться к вам с просьбой

Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия представителей власти всех уровней – от местных сельсоветов до исполкомов. И, безусловно, всех учреждений здравоохранения.