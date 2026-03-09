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Александр Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

09 марта 2026 18:08
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на наивысший пост страны – верховного лидера и руководителя Исламской Республики Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что Иран по праву занимает особое место в истории и цивилизационном наследии человечества. Верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание.

Александр Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под Вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене. Это станет наилучшей данью памяти Вашим родителям, родным и близким, а также всем иранцам, которые сейчас отдают жизни ради обороны Отечества.

Александр Лукашенко также отметил, что наши страны на протяжении долгого времени поддерживают прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии: «Высоко ценим отношения партнерства с Тегераном и придаем большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях».

Президент Беларуси пожелал Моджтабе Хоссейни Хаменеи здоровья, мудрости и успехов в его миссии, а народу Ирана – мира, мужества и единства.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Иран

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