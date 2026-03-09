Новые точки совместного роста Минска и Ташкента! Лукашенко встретился с послом Узбекистана. Что обсудили?

Белорусские интересы на внешнем контуре. Формула Минска здесь проста и эффективна одновременно: суммируем геополитическое взаимопонимание и экономическую прагматику – получаем достойный результат. Именно по такому треку уже много лет Беларусь развивает отношения с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сегодня, 9 марта, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой дипмиссии этой страны, Минску и Ташкенту пора поднимать планку и товарооборот в 2 миллиарда долларов к 2030-му.

Серьезной отправной точкой для качественного рывка может послужить очередная встреча на высшем уровне. Так, сегодня стало известно о подготовке визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Хотя у Минска и Ташкента прекрасные контакты не только в формате «двойки», но и на различных интеграционных площадках – СНГ, ШОС. При этом Беларусь готова «подставить плечо» Узбекистану в строительстве АЭС. Об этом 9 марта также заявил Александр Лукашенко. Благодаря масштабному проекту с союзной Россией, белорусские специалисты приобрели уникальные компетенции, которые сейчас можно применить и на внешнем контуре. Какие еще точки совместного роста видятся Минску и Ташкенту? Репортаж Евгения Пустового.

У белорусско-узбекских отношений долгая история, а узор сотрудничества продолжает формироваться. Ковер – это не только образный посыл, который объединяет индустриальное производство северного Витебска и народных мастеров Бухары. Это товар, который белорусы экспортируют в центральноазиатские страны.

Анна Чадаева, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия «Витебские ковры»:

Был подписан договор между ОАО «Витебские ковры» и узбекской компанией «Абдул-Бари» на поставку продукции. Надо отметить, что этому предшествовала большая кропотливая работа, проделанная сотрудниками ОАО «Витебские ковры» в части маркетингового исследования, в части подбора и согласования дизайна, ассортимента, цветового оформления. Современные ковры Беларуси интересны на древней родине паласов. Причем именно на белорусском предприятии способны производить ковры с узбекским национальным колоритом. Заказ уже получен. А затем – на персидскую картинку на ворсе. А сколько еще таких не освоенных ниш? Лукашенко: товарооборот Беларуси и Узбекистана способен вырасти до 2 млрд долларов.

Сейчас в Узбекистане наблюдается строительный бум, поэтому весьма востребованы наши пиломатериалы. Среди новых направлений – совместные предприятия по выпуску мебели. «Беллесбумпром» за послековидный период поставил рекорд продаж. А во время премьерского визита за столом переговоров договорились о совместном производстве стульев. Посол Беларуси в Узбекистан: мы всегда были сильны поставками продукции сельхозмашиностроения. Читайте здесь.

Сергей Касьянов, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

С 2021 года наш объем экспорта в Республику Узбекистан вырос более чем в 10 раз. По состоянию на 2025 год составил 178 миллионов долларов. Мы сейчас нашли партнера, который заинтересовался производством стульев. На данном этапе проводятся переговоры об объемах, видах продукции. Я надеюсь, что наша работа по созданию данного проекта будет реализована. Во время большого разговора с дипломатическим корпусом страны глава государства отметил, что среднеазиатские государства являются территорией притяжения для нашей диверсификации. А рынок Узбекистана для Беларуси известен еще со времен Союза. Мы взаимодополняли друг друга. И сейчас каждая четвертая майка, пошитая в Беларуси – из узбекского хлопка. Президент предлагает разнообразить гардероб сотрудничества и переходить к более солидному дресс-коду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все хорошо и на Западе, и на Востоке. Все дружат, пока могут продать. Мы готовы с вами работать глубоко, серьезно и в долгую. Вы – наши люди, мы умеем разговаривать на одном языке, переводчики не нужны. Поэтому мы готовы вам и технологии соответствующие привнести, в Узбекистан, и обучить ваших людей. Подробности здесь. Узбекистан динамично развивается и собирает по всему миру компетенции и опыт. Но и готов прийти в нашу страну. Первое – это создание торгового дома, второе – проекты в области животноводства. Александр Лукашенко:

Думаю, если мы с Оманом договорились, то с Узбекистаном тем более. Также мы очень будем заинтересованы в поставках и переработке вашей шерсти на наших предприятиях. Речь идет, по-моему, о хлопчатобумажном комбинате в Барановичах и не только. Семена сотрудничества уже дали плоды. На научной ниве. Белорусский Институт генетики и цитологии тесно работает с исследовательскими центрами Узбекистана. Совместно занимались поиском генов устойчивости от засухи у сортов пшеницы. Теперь под микроскопом изучают генетические маркеры – сигналы о предрасположенности организма к кардиомиопатии. Это такое тяжелое заболевание сердечной мышцы. Это важно для диагностики болезни на ранних стадиях.

Олег Левданский, заведующий сектором биоинформатики Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Сам проект будет заключаться в том, что мы будем проводить физико-производительное секвенирование пациентов с кардиомиопатиями и пациентов из контрольной группы. Затем, проводя биоинформатическую обработку полученных данных, будем выявлять потенциальный маркер предрасположенности. Лукашенко: в Беларуси всегда рады видеть трудолюбивых людей из Узбекистана. Впрочем, жители древних Самарканда и Бухары готовы не только ехать к нам на работу, но и отдыхать в Беларуси. Речь про медицинский туризм.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Туризм действительно является ключевым направлением, поскольку здесь, в Беларуси, очень много возможностей для того, чтобы наши граждане приезжали и получали, скажем, санаторные услуги. Вы сами знаете, Узбекистан находится в таких климатических условиях, где много проблем с дыхательными путями. В этой связи я все время предлагаю моим коллегам, друзьям в Узбекистане, чтобы они приезжали сюда. И нет необходимости никакой в санаториях. Они просто будут в лесах, полях, лугах Беларуси неделю находиться. Болезни все пройдут. Сейчас происходит битва за Центральную Азию. Там очень активно разворачивается близкий для них Китай, не уходят от туда европейские компании, и как следствие эти государства становятся центром притяжения для США. В странах центральноазиатского региона Узбекистан – стратегический партнер для Беларуси. А главы государств традиционно поддерживают теплые отношения.