Ученые БГУ презентовали уникальный материал для работы в космосе

В БГУ презентовали уникальный материал для работы в космосе. Он с легкостью выдерживает низкие температуры, радиацию и другие высокоэнергетические явления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само вещество в науке не новое, широко применяется в медицине, физике, радиационной безопасности. Однако использование его в космосе ранее считалось невозможным. Ученые БГУ первыми на постсоветском пространстве разработали уникальный состав и структуру. Материал стал полностью адаптивен к суровым условиям на орбите и способен выполнять ряд задач.

Михаил Коржик, заведующий лабораторией экспериментальной физики высоких энергий НИИ ядерных проблем БГУ:

Смысл в том, что тот материал, который разработан, является многофункциональным. Он одновременно может регистрировать различные виды излучения. Раньше для того, чтобы регистрировать различные виды, надо было ставить разные типы детекторов. Это мгновенно увеличивает вес, который забрасывается на орбиту, и делает этот новый путь, когда используются целевые сцинтилляторы, очень перспективным. Можно создавать компактные системы, которые работают даже на спутниках.