Полностью электрифицированный. Показываем уникальный детский сад в Шклове

Не только жилье, но и социальная инфраструктура обрела новый подход. Этот уникальный детский сад в микрорайоне Молодежный города Шклова первый и пока единственный в Могилевской области полностью работает от розетки. Для обеспечения его теплом мощности местной котельной не хватало, а модернизация – это дорого и долго. Тогда и решили поставить важную стройку на электрическую платформу. Для строительства было выделено почти 2,5 миллиона рублей. Детский сад для полсотни детей разместился в развивающемся микрорайоне.

Ольга Прохорова, заведующая шкловским детским садом №15:

Конечно, нас подкупает автономность электрифицирования, так как мы сами можем выставлять нужную нам температуру. Мы сами контролируем подогрев теплой воды, у нас везде бойлеры.

В Слонимском районе активно строят электродома. Белоруска рассказала о преимуществах такого жилья – подробности здесь.

Теплые полы, электрические конвекторы и даже сушильные шкафы, где после прогулки отогревается верхняя одежда и обувь.