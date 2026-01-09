Белорусов ждут морозы! Прогноз от синоптиков

На улицах Беларуси по-прежнему снежно. Страна все еще находится во власти циклона «Улли». И хотя основной удар стихии уже позади, синоптики сохраняют оранжевый уровень опасности на ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас наши коллеги находятся в Белгидромете. Какой прогноз? Спросим у Даниила Дроботова.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Мы продолжаем следить за развитием погодной ситуации прямо из оперативного штаба Белгидромета. Синоптики подтверждают: пик снегопадов пришелся на дневные часы. Сейчас, по состоянию на вечер 9 января, интенсивность осадков снизилась, однако расслабляться рано. Сегодня высота снежного покрова в некоторых районах достигла около полуметра. Самый высокий уровень отмечен на севере Минской области – в Плещеницах. Основной удар стихии пришелся на центральную и восточную части Беларуси. Так, в Могилеве побит абсолютный максимум января по количеству осадков. Меньше всего снега наблюдалось на северо-западе страны.