Белорусов ждут морозы! Прогноз от синоптиков

На улицах Беларуси по-прежнему снежно. Страна все еще находится во власти циклона «Улли». И хотя основной удар стихии уже позади, синоптики сохраняют оранжевый уровень опасности на ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас наши коллеги находятся в Белгидромете. Какой прогноз? Спросим у Даниила Дроботова.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Мы продолжаем следить за развитием погодной ситуации прямо из оперативного штаба Белгидромета. Синоптики подтверждают: пик снегопадов пришелся на дневные часы. Сейчас, по состоянию на вечер 9 января, интенсивность осадков снизилась, однако расслабляться рано.
Сегодня высота снежного покрова в некоторых районах достигла около полуметра. Самый высокий уровень отмечен на севере Минской области – в Плещеницах. Основной удар стихии пришелся на центральную и восточную части Беларуси. Так, в Могилеве побит абсолютный максимум января по количеству осадков. Меньше всего снега наблюдалось на северо-западе страны.
Марина Лукша, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В ночные часы на большей части территории отмечался сильный снег, в отдельных районах очень сильный снег. Выпало 20 мм осадков и более за период 12 часов. Циклон в целом стационирует над восточными регионами, постепенно заполняясь. Будет медленное смещение в северном направлении.
Данные в Белгидрометцентр стекаются из всех регионов. Специалисты разных метеостанций каждые три часа передают обновленные сводки. Из положительных новостей – заметное уменьшение ветра. Шквалистые порывы, которые днем провоцировали метели, постепенно стихают. Это облегчает как работу дорожной технике, так и путь домой всем белорусам.
Даниил Дроботов:
В ближайшие дни снегопады еще продолжатся в большинстве районов, но их интенсивность значительно уменьшится. Завтра стоит готовиться к морозной погоде. Циклон принес в Беларусь ветер арктического происхождения, а температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, а в Минске – до -16.